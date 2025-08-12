معرفی نامزدهای بخش فیلمنامه پانزدهمین جشن منتقدان سینما
نامزدهای بهترین فیلمنامه پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
- آرین وزیر دفتری (بی رویا)
- هومن سیدی، آرین وزیر دفتری و آزاد جعفریان (جنگ جهانی سوم)
- آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)
- بابک خواجه پاشا (در آغوش درخت)
- سروش صحت و ایمان صفایی (صبحانه با زرافهها)
- علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)
- کاظم دانشی (علفزار)
- امید شمس، علی سرآهنگ و بهمن ارک (ملاقات خصوصی)
- هادی حجازیفر (موقعیت مهدی)
- رضا میرکریمی و محمد داودی (نگهبان شب)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بخشهای دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.