معرفی نامزدهای بخش فیلمنامه پانزدهمین جشن منتقدان سینما
نامزدهای بهترین فیلمنامه پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

- آرین وزیر دفتری (بی رویا)

- هومن سیدی، آرین وزیر دفتری و آزاد جعفریان (جنگ جهانی سوم)

- آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)

- بابک خواجه پاشا (در آغوش درخت)

- سروش صحت و ایمان صفایی (صبحانه با زرافه‌ها)

- علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)

- کاظم دانشی (علفزار)

- امید شمس، علی سرآهنگ و بهمن ارک (ملاقات خصوصی)

- هادی حجازی‌فر (موقعیت مهدی)

- رضا میرکریمی و محمد داودی (نگهبان شب)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

