خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یک نشست ادبی مطرح شد؛

شعر و موسیقی پیوندی ناگسستنی دارد

شعر و موسیقی پیوندی ناگسستنی دارد
کد خبر : 1672895
لینک کوتاه کپی شد.

حاضران در نشست ادبی «از: من به: تو» با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی هوشنگ ابتهاج، بر ناگسستنی بودن پیوند شعر و موسیقی تاکید کردند.

به گزارش  ایلنا، نشست ادبی «از: من به: تو» با دبیری بنفشه غفوری (هرا) و با همکاری مؤسسات هنری «هنر گام زمان» و «خورشید راگا» و انجمن «زروان»، موزه موسیقی، پیمان خازنی آهنگساز و شروین وکیلی جامعه‌شناس و با حضور جمعی از چهره‌های عرصه ادبیات، نقد و روان‌شناسی در تالار موزه موسیقی تهران برگزار شد. 

در این رویداد، امید صباغ‌نو (شاعر و ترانه سرای نامدار)، محمود توسلیان (نویسنده و منتقد هنری)، آلاله وزیری (روانشناس) و سالار خادمی (شاعر و منتقد ادبی)، به گفت‌وگو و تبادل دیدگاه پیرامون جنبه‌های گوناگون ادبیات معاصر، ارتباط آن با روان‌شناسی و جایگاه نقد در فضای فرهنگی امروز پرداختند. 

همچنین، این نشست با اجرای زنده موسیقی توسط گروه باشا به آهنگسازی پیمان خازنی همراه بود. 

محمود توسلیان – نویسنده و منتقد هنری – با اشاره به جایگاه ویژه دوره قاجار در تاریخ موسیقی ایران، از پیوند شعر و موسیقی در این دوره گفت. 

وی خاطرنشان کرد: در این دوره، تعامل میان شعر و موسیقی نه صرفاً به‌عنوان یک همراهی هنری، بلکه به‌مثابه پیوندی مبارک شکل گرفت که از دل فرهنگ و ذوق ایرانی زاده شد و به مرور، جایگاه خود را در هنر ملی تثبیت کرد. 

توسلیان افزود: این هم‌نشینی اصیل و عاطفی، نسل‌به‌نسل تا روزگار معاصر امتداد یافته است، تا جایی که امروز به‌عنوان گنجینه‌ای گران‌بها و الهام‌بخش، پیش‌روی نسل جوان قرار دارد. 

به باور وی، این میراث مشترک، نه تنها روایتگر بخشی از تاریخ هنر ایران است، بلکه راهی است برای بازشناسی هویت فرهنگی و پیوند دوباره نسل امروز با ریشه‌های اصیل خود. 

امیدصباغ نو – شاعر و ترانه سرا- با اشاره به پیوند ناگسستنی شعر و موسیقی در اعصار مختلف و جایگاه موسیقی‌های باکلام امروز، به بیان تمایزهای ترانه و تصنیف و ضرورت پایبندی به تعاریف هنری این دو قالب پرداخت و گفت: هر شعری که به زبان محاوره سروده شود، الزاماً «ترانه» نیست. ترانه زمانی معنا می‌یابد که از قواعد موسیقایی پیروی کند و بر بستر ملودی جان بگیرد؛ آنگاه است که می‌تواند با جان و روان شنونده درآمیزد و او را به وجد آورد و در ادامه چند سروده‌ی خود را با حضار به اشتراک گذاشت. 

آلاله وزیری روانشناس و فعال حوزه روان کاوی هنر نیز در این نشست درباره اثرات موسیقی در سلامت روان، تاریخچه درمان اختلالات روانشناختی با موسیقی در ایران باستان و دوره اسلامی، مکانیزم‌های روانشناختی و عصب شناختی تاثیر موسیقی بر ذهن و روان از دیدگاه رویکردهای گوناگون روانشناسی و موسیقی درمانی نظرات خود را بیان کرد. 

سالار خادمی – شاعر و منتقد ادبی- از مرزهای زبان ادبی سخن گفت و به تبیین تمایز میان زبان ادبی و زبان روزمره پرداخت و با نگاهی تحلیلی، عناصر سازنده زبان ادبی را مورد بررسی قرار داد. 

وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: شاعران و نویسندگان آفرینندگان سبک‌ها نیستند، این سبک‌ها هستند که شاعران و نویسندگان را می‌آفرینند.

در ادامه این مراسم به مناسبت روز جهانی خوشنویسی، حسن خازنی – مدرس خوشنویسی شعری در وصف خلیج فارس خواند و یکی از آثار خوشنویسی خود با موضوع «خلیج فارس» را به این محفل فرهنگی اهدا کرد. 

همچنین به مناسبت سومین سالگرد درگذشت امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به «سایه»، یاد و خاطره این چهره شعر معاصر گرامی داشته شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور