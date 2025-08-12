بازی رومیزی «ارشک» روانه بازار شد

به گزارش ایلنا، در دنیای بازی‌های رومیزی، ترکیب «سرگرمی» و «آموزش» همواره یک چالش جذاب برای طراحان بوده است. «ارشک» محصول جدید شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، این چالش را با رویکرد آموزش سوادمالی طراحی کرده‌است؛ بازی‌ای با محوریت روزهای پرالتهاب دربار اشکانی که در آن تاریخ و آموزش عملی مفاهیم اقتصادی بر سر یک میز به هم می‌رسند.

«ارشک» به‌طور ویژه بر آموزش عملی سواد مالی، آشنایی با مفاهیم پایه اقتصاد و بازار سرمایه، پرورش مهارت‌های مذاکره، تحلیل و پیش‌بینی بازار و تمرین مدیریت ریسک در فضای رقابتی تاکید دارد و شما را وادار می‌کند که برای موفقیت در آن باید مثل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای فکر و عمل کنید، منابع را مدیریت کنید، ریسک‌ها را بسنجید تا درک عملی از بازار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شما منتقل کند.

ساختار «ارشک» بر پایه شبیه‌سازی اصول بازار سرمایه و اقتصاد رقابتی طراحی شده است و دارای مکانیزم‌هایی مانند مزایده و مدیریت منابع است که با بیش از ۳۲۰ قطعه متنوع از جمله کارت‌های دست، صفحه‌های بازی، توکن‌های مزایده، مهره شخصیت‌ها و کتابچه‌های راهنما و در دو نسخه مقدماتی و پیشرفته، روانه بازار می‌شود.

این بازی که نخستین محصول شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در حوزه سرگرمی‌های آموزشی به شمار می‌آید، آغازگر سلسله بازی‌هایی است که قرار است در آینده، در دیگر حوزه‌های اقتصادی و مالی نیز طراحی و عرضه شود.

این محصول، برای خانواده‌هایی که سرگرمی آموزشی را ترجیح می‌دهند، دانشجویان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به اقتصاد، مربیان حوزه سواد مالی برای استفاده به‌عنوان ابزارآموزشی و علاقه‌مندان به بازی‌های رومیزی استراتژیک، گزینه‌ای مطلوبی محسوب می‌شود که به زودی از طریق انتشارات شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و فروشگاه‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

