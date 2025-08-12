«توسعه و مبانی تمدن غرب» کتاب تابستانه دانشجویان شد
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، آزمون مجازی «توسعه و مبانی تمدن غرب» ویژه دانشجویان سراسر کشور را در قالب طرح «کتاب فصل» (هر فصل یک کتاب، یک مسابقه) برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در طرحی با عنوان «کتاب فصل»، کتاب فصل تابستان را «توسعه و مبانی تمدن غرب» تعیین کرده است که نسخه الکترونیکی این کتاب در برنامههای کاربردی «فراکتاب و طاقچه» موجود است.
دانشجویان علاقهمند کتابخوانی باید با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc. ir برای شرکت در این مسابقه مجازی سراسری ثبتنام کنند. همچنین دانشجویان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی FarhangiJUT @ در پیامرسانهای ایتا و تلگرام پیام دهند.
عضویت در کانال ایتا و تلگرام مسابقات کتابخوانی «کتاب فصل» از طریق شناسه