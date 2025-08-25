به گزارش خبرنگار ایلنا، پاکسازی و استحکام‌بخشی ایوان شرقی آپادانا که از تیرماه سال جاری آغاز شده توسط مرمت‌گران درحال انجام است و به‌گفته مدیر پایگاه میراث‌جهانی تخت‌جمشید تا اوایل پاییز امسال نیز ادامه دارد.

«جواد جعفری» مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید با اعلام این خبر گفت: پاکسازی آثار تاریخی، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل حفاظت و مرمت است که نقش اساسی در ماندگاری و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده دارد.

او اعلام کرد: درحال‌حاضر پاکسازی و استحکام‌بخشی ایوان شرقی آپادانا با تکیه بر این رویکرد توسط مرمت‌گران درحال انجام است. به‌طوری‌که این فرایند نه تنها باعث حذف آلودگی‌ها، رسوبات و عوامل آسیب‌زا از سطح اثر می‌شود، بلکه امکان مطالعه دقیق‌تر و آشکار شدن جزئیات هنری و تاریخی را نیز فراهم می‌کند.

مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید افزود: در تخت جمشید، هر ذره گرد و غبار، خاک و آلودگی محیطی می‌تواند بخشی از تاریخ چند هزارساله را پنهان کند بنابراین پاکسازی اصولی و علمی، این گنجینه ارزشمند دوباره می‌تواند با شکوه و اصالت خود در برابر دیدگان همگان بدرخشد.

او افزود: برای این منظور با استفاده از اسپری آب و یک قلمو بسیار نرم، که میتوان گفت کم خطر‌ترین محلول پاک کننده است، خاک و چرکی‌هایی که چسبندگی زیادی با سطح اثر نداشته باشند پاکسازی می‌شوند؛ چرا که همین رسوبات ابتدایی ساده اگر در این مرحله مورد غفلت قرار گیرند، به مرور زمان به رسوباتی سخت بدل می‌شوند که دیگر قابل پاکسازی نخواهند بود.

به گفته مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید، استحکام‌بخشی آثار تاریخی، به‌ویژه پس از پاکسازی، مرحله‌ای حیاتی در فرآیند حفاظت است که هدف آن جلوگیری از ریزش، ترک‌خوردگی و فرسایش بیشتر سازه یا اثر است. در این روش، با تزریق محلول میکرواکریل به درون بافت سنگ، پیوندهای ساختاری ضعیف شده تقویت می‌شود و مقاومت اثر در برابر عوامل مخرب محیطی مانند رطوبت، تغییرات دما و فشارهای مکانیکی افزایش می‌یابد.

آنطور که جعفری می‌افزاید: این کار نه تنها مانع از تخریب تدریجی اثر می‌شود، بلکه زمینه‌ای مطمئن برای ادامه حیات آن در بلندمدت فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که میراث ارزشمند تخت جمشید با اصالت و استحکام خود، قرن‌ها پایدار بماند.

