امیرحسین شفیعی، مدیر باشگاه تئاتر سوره شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، باشگاه تئاتر سوره ذیل رسالت حوزه هنری، تولید نمایش و حمایت از گروه‌ها و استعدادهای حرفه‌ای و جوان کشور را برعهده دارد و در این راستا قرار است از هنرمندان هنرهای نمایشی تهران و دیگر استان‌ها حمایت کند.

باشگاه تئاتر سوره، چندی پیش نمایش «کُهته» را به کارگردانی حسین اسدی در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد و قرار است از ۲۴ مردادماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر، حمایتگر نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان باشد.



امیرحسین شفیعی متولد سال۱۳۶۳ شهرستان ورامین است. وی کارشناسی ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شفیعی کارگردان و تهیه کننده تئاتر و مدیر فرهنگی است و در کارنامه فعالیت‌های خود کارگردانی نمایش‌هایی چون «نامیرا»، «دریادلان» و..... ثبت کرده است. وی تهیه‌کنندگی نمایش‌های «داستان‌های میان رودان»، «گنجشگ مفرغی»، «اسب»، «بابا آدم»، «مگس»، «آوازهای سر شام»، «دروغ» و «مشروع» را برعهده داشته است.



او دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و مدیر رویدادهای فرهنگی و هنری بوده است و در جشنواره‌های فجر، کودک و نوجوان، تئاتر عروسکی مبارک، مقاومت موفق به دریافت جوایز متعدد شده است.



در متن حکم مدیر باشگاه تئاتر سوره آمده است:

«بنا به پیشنهاد مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی و با عنایت به شایستگی‌ها، سوابق هنری و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه تئاتر متعهد، بدین وسیله شما را به عنوان «مدیر باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره» منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، نهادی و استانی حوزه هنری نسبت به تاسیس، راه‌اندازی و مدیریت این باشگاه اقدام نموده و در راهبری امور با شورای سیاست‌گذاری باشگاه تئاتر سوره هماهنگ و هم‌افزا عمل کنید. همچنین با سازماندهی هسته‌های فعال تئاتری و هنرهای اجرایی، پیش‌بینی مسیرهای حمایت و رشد و تعامل موثر با نهادها و مجموعه‌های هم‌راستا، زمینه ارتقا جایگاه این حوزه را در تراز فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی فراهم آورید.

توفیق شما در انجام این ماموریت مهم، از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدمهدی دادمان

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»

