امیرحسین شفیعی، مدیر باشگاه تئاتر سوره شد
با صدور حکمی از سوی محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، امیرحسین شفیعی به عنوان مدیر باشگاه تئاتر سوره منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، باشگاه تئاتر سوره ذیل رسالت حوزه هنری، تولید نمایش و حمایت از گروهها و استعدادهای حرفهای و جوان کشور را برعهده دارد و در این راستا قرار است از هنرمندان هنرهای نمایشی تهران و دیگر استانها حمایت کند.
باشگاه تئاتر سوره، چندی پیش نمایش «کُهته» را به کارگردانی حسین اسدی در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد و قرار است از ۲۴ مردادماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر، حمایتگر نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان باشد.
امیرحسین شفیعی متولد سال۱۳۶۳ شهرستان ورامین است. وی کارشناسی ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
شفیعی کارگردان و تهیه کننده تئاتر و مدیر فرهنگی است و در کارنامه فعالیتهای خود کارگردانی نمایشهایی چون «نامیرا»، «دریادلان» و..... ثبت کرده است. وی تهیهکنندگی نمایشهای «داستانهای میان رودان»، «گنجشگ مفرغی»، «اسب»، «بابا آدم»، «مگس»، «آوازهای سر شام»، «دروغ» و «مشروع» را برعهده داشته است.
او دبیر اجرایی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و مدیر رویدادهای فرهنگی و هنری بوده است و در جشنوارههای فجر، کودک و نوجوان، تئاتر عروسکی مبارک، مقاومت موفق به دریافت جوایز متعدد شده است.
در متن حکم مدیر باشگاه تئاتر سوره آمده است:
«بنا به پیشنهاد مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی و با عنایت به شایستگیها، سوابق هنری و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه تئاتر متعهد، بدین وسیله شما را به عنوان «مدیر باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره» منصوب مینمایم.
انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، نهادی و استانی حوزه هنری نسبت به تاسیس، راهاندازی و مدیریت این باشگاه اقدام نموده و در راهبری امور با شورای سیاستگذاری باشگاه تئاتر سوره هماهنگ و همافزا عمل کنید. همچنین با سازماندهی هستههای فعال تئاتری و هنرهای اجرایی، پیشبینی مسیرهای حمایت و رشد و تعامل موثر با نهادها و مجموعههای همراستا، زمینه ارتقا جایگاه این حوزه را در تراز فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی فراهم آورید.
توفیق شما در انجام این ماموریت مهم، از خداوند متعال مسئلت دارم.
محمدمهدی دادمان
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی»