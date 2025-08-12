قدرتالله صلحمیرزایی مطرح کرد:
«حکایتهای کمال ۲» نوستالژیک است/ خوشحالم نوجوانان سریال را میبینند
قدرتالله صلحمیرزایی معتقد است که وقفه طولانی بین پخش فصل اول و دوم «حکایتهای کمال» ارتباط مخاطب با این مجموعه را مختل نکرد و مخاطبان با فصل دوم هم همراه شدند.
قدرتالله صلحمیرزایی کارگردان مجموعه تلویزیونی «حکایتهای کمال ۲» که این شبها از شبکه دو سیما در حال پخش است در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره فاصله بین دو فصل اظهار کرد: بین فصل اول تا دوم مجموعه «حکایتهای کمال» به دلایل مختلف وقفهای طولانی ایجاد شد. فصل اول با تهیهکنندهای دیگر کار شد و قرار بود که فصل بعد هم پس از آن ساخته شود اما با چند سال وقفه، تغییراتی در مدیران صداوسیما و متنها پیش آمد که امکان ساخت این مجموعه را از بین برد.
او ادامه داد: سریال «حکایتهای کمال» بر اساس کتابی از محمد میرکیانی به همین نام نوشته شده است. این کتاب ۱۵۰ قصه دارد که قرار بود در ۱۵۰ قسمت هم مجموعه تلویزیونی آن ساخته شود و از همان ابتدا ساخت این مجموعه تا ۵ فصل مشخص شده بود.
به گفته وی، برای ساخت این مجموعه که در دهه ۴۰ روایت میشود نیاز به زمانی برای پژوهش و فضاسازی بوده و تحقیق درباره آن دوران وقتگیر بود.
این کارگردان درباره شباهتهای «حکایتهای کمال» با سریالی چون «قصههای مجید» گفت: برخی منتقدان، سریال «حکایتهای کمال» را اثری شبیه به «قصههای مجید» دانستهاند که از این نظر چنین قیاسی برای من هم جالب بود، اما «قصههای مجید» قصههایش در زمان حال خود قصه روایت میشود و ما قصهمان را در دهه ۴۰ روایت میکنیم و به لحاظ زمانی این دو اثر با هم تفاوت دارند و بالطبع قصههای این دو اثر هم با هم متفاوت هستند، اما در اینکه این دو سریال از آثاری ادبی اقتباس شدهاند اشتراک وجود دارد هر چند که قلم آقای مرادی کرمانی با آقای میرکیانی نیز با هم تفاوتهای بسیاری دارند.
کارگردان سریال «دختری به نام آهو» درباره تاثیر فاصله زمانی زیاد بین پخش دو فصل سریال «حکایتهای کمال» گفت: برای ما شرایط ایدهآل اینگونه بود که فاصله زمانی چندان زیاد نشود و مخاطب از سریال فاصله نگیرد چون فاصله زمانی زیاد موجب جدا شدن ذهن مخاطب از اثر میشود اما خوشبختانه فصل اول در اذهان مردم باقی مانده بود و حتی بچههایی که فصل اول را دیده بودند پخش فصل دوم برایشان نوعی یادآوری بود و متوجه شدم که مردم از این مجموعه دور نشدهاند، با اثر ارتباط برقرار کرده و خیلی راحت با فصل دوم هم همراه شدند.
وی افزود: همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین، آهنگسازی و صداگذاری بودیم و همچنان در تلاش هستیم که قسمتهای بعدی برای پخش آماده نمایش شود چراکه قرار بود این مجموعه دو یا سه ماه بعد به پخش برسد و به دلیل پخش زودهنگام مجبور شدیم خیلی سریع اثر را به پخش برسانیم.
صلحمیرزایی خاطرنشان کرد: دهه ۴۰ در تاریخ معاصر کشور ما مملو از اتفاقات مختلف است و عرصه سیاست نیز با ماجراهای بسیاری همراه بود. به طور کلی آن دوران برای ما حسی نوستالژیک دارد و کسانی که دهه ۴۰ را دیده باشند میتوانند با این سریال ارتباط حسی خوبی برقرار کنند. از طرفی پرداختن به یک سری مسائل تاریخی در این مجموعه میتواند برای کودکان و نوجوانان جالب باشد و کسانیکه دهه ۴۰ را ندیدهاند میتوانند با سبک زندگی مردم آن دوران آشنا شوند؛ دورانی که تنوع فرهنگی تا این حد زیاد نبود، بسیاری از نقاط تهران حتی آب و برق نداشت و بهداشت و درمان به یک اندازه در اختیار مردم نبود.
این کارگردان افزود: هر چند که امروز ما با مشکلات بسیاری مواجه هستیم اما زندگی در آن دوران واقعا سخت بود. کسانیکه در روستاها زندگی میکردند حتی جاده مناسبی هم نداشتند که بخواهند به راحتی تردد کنند و من به یاد دارم که از محل زندگیمان باید کیلومترها راه میرفتم تا به مدرسهام برسم و درس بخوانم و در زمستانها این مسیر را در برف طی میکردم. امروز شکل زندگی بسیار متفاوت از دیروز است و دیدن این تفاوتها میتواند برای مخاطبان نوجوان و جوان جالب باشد.
وی ادامه داد: نسلی که در آن سالها زیسته نسل مسئولیتپذیری بود، توقعات ما از پدرانمان آنقدر بالا نبود و وقتی میدیدیم که پدرمان سخت کار میکند ما هم در کنار درس خواندن همراه پدر مشغول کار بودیم ولی امروز کودکان و نوجوانان از خانوادهشان انتظار خرید گوشیهای موبایل چند ده میلیون تومانی دارند و انتظارات واقعا بسیار متفاوت و بیشتر از گذشته است. نوجوانان امروز سختیهای زندگی در آن سالها را ندیدهاند و میتوانند در سریالی چون «حکایتهای کمال» متوجه این تفاوتها بشوند. متاسفانه نوجوانان ما امروز اکثر وقت خود را در فضای مجازی میگذرانند و امیدوارم ساعاتی هم مشغول دیدن این سریال شوند و نسبت به گذشته کشورشان کنجکاوی بیشتری داشته باشند. من فکر میکنم شخصیتهایی در این سریال هستند که حتی میتوانند برای مخاطبان امروز الگو باشند. خوشبختانه تا امروز بازخوردهای بسیار مثبتی از سریال شاهد بودیم و مردم «حکایتهای کمال ۲» را دوست دارند.
این کارگردان در پایان اظهار کرد: ما برای ساخت فصل دوم این مجموعه زحمات بسیاری کشدیم، قدردان همه مسئولانی که در ساخته و پخش شدن این اثر نقش داشتند، هستم و از تیم تولید این سریال هم تشکر میکنم. برای هر پلان از «حکایتهای کمال» ۵۰ تا ۶۰ نفر زحمت کشیدند. امیدوارم تلویزیون به داشتن مسئولان باتجربه که قدر زحمات تولید فیلمها و سریالها را میدانند بیشتر توجه کند. تلویزیون ما به حضور مدیران حرفهای نیازمند است و اگر مدیری به نحوه فیلمسازی آشنا نباشد ذوق هنرمندان را از بین میبرد اما مدیران آشنا و حرفهای میتوانند نقش سازندهای در رونق رسانه ملی داشته باشند.