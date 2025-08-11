خبرگزاری کار ایران
فیلم کوتاه «آفرینش نسخه X» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «آفرینش نسخه X» آماده نمایش شد
کد خبر : 1672496
فیلم تجربی «آفرینش نسخه X» با نام بین‌المللی "GENSIS X" آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، فیلم تجربی «آفرینش نسخه X» با نام بین‌المللی "GENSIS X" به نویسندگی و کارگردانی سید عباس حسینی و تهیه‌کنندگی حسین اعتمادفرد، پس از طی مراحل پس‌تولید، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «لومیرها دوربین را اختراع کردند و اکنون دوربین‌ها در حال اختراع کردن انسان هستند.»

«آفرینش نسخه X» کوششی برای ایجاد ساختاری نو در گرامر سینما است، با بهره‌گیری از آرشیوهای پزشکی به‌عنوان مرکزی‌ترین عنصر روایی.

در تولید این فیلم هیچ‌گونه فیلم‌برداری سنتی انجام نشده و تمامی بخش‌ها ترکیبی از فیلم‌های پزشکی مانند رادیوگرافی‌ها، تصاویر ایکس‌ری و فیلم‌های جراحی در کنار تصاویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی است. این ترکیب، با محدود کردن و انتخاب متفاوت ابزارهای داستان‌گویی، در پی گشودن دریچه‌ای تازه در حوزه روایت فیلم داستانی است.

نام فیلم برگرفته از کتاب «سفر پیدایش» است و خوانشی نو است که تلاش می‌کند این کتاب را در بستر دوران مدرن بازتفسیر کند.

«پرده سبز» اثر دیگری از کمپانی رخ فیلم است که به‌عنوان برگزیده پویش «وطن به روایت من» در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور خواهد داشت.

عوامل فیلم کوتاه «آفرینش نسخه X»عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: سید عباس حسینی، تهیه‌کننده: حسین اعتمادفرد، مشاور AI: فاطمه شاهدی، دستیار رنگ: فاطمه اسماعیلی، جمع‌آوری آرشیو: سروش یاسینی، محقق: حسین اعتمادفرد، تدوینگر و کالریست: سید عباس حسینی، گرافیست: پگاه طبسی، مشاور رسانه‌ای: معصومه دهقان

انتهای پیام/
