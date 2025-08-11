خبرگزاری کار ایران
«صفرنامه» و چند روایت تازه از رسیدن به پیاده‌روی اربعین در نمایش خانگی

«صفرنامه» و چند روایت تازه از رسیدن به پیاده‌روی اربعین در نمایش خانگی
کد خبر : 1672450
«صفرنامه» با اجرای حامد عسگری، ویژه ایام اربعین حسینی در فیلیمو منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در این برنامه به کارگردانی یحیی رضایی، حامد عسگری (شاعر و نویسنده)، روایت متفاوتی از پیاده‌روی اربعین را ارائه می‌دهد.

سفر او با یادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و از زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری آغاز می‌شود و بعد از آن با مشهد و زیارت امام رضا (ع) ادامه پیدا می‌کند.

در طول این سفر که در نهایت به پیاده‌روی اربعین و کربلا ختم می‌شود، گریزی هم به نجف، کاظمین، بغداد زده می‌شود و در هر شهر این شاعر، روایت‌های تازه‌ای را از رسیدن به کربلا و آماده شدن برای پیوستن به این واقعه پرشور را مطرح می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از این روایت‎‌ها نیز، به دیدار با آرامگاه فردوسی و یادی از اخوان ثالث و محمدرضا شجریان پرداخته می‌شود.

این برنامه تا اربعین حسینی ادامه دارد و میزبان نگاه مخاطبان خواهد بود.

