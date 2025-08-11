اکران و نقدِ «بازگشت» در سینما اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی بازگشت یک فیلم در ژانر درام معمایی و محصول سال ۲۰۰۳ از کشور روسیه، به‌کارگردانی آندری زویاگینتسف است. این اثر در جشنواره‌ی فیلم ونیز، برنده‌ی جایزه‌ی شیر طلایی شده است.

داستان فیلم، داستان دو پسر بچه‌است که پدر آن‌ها پس از سال‌ها باز می‌گردد و می‌خواهد آن‌ها را برای سه روز به گردش ببرد؛ گردشی که اتفاقات عجیبی در آن رقم می‌خورد، سفری دور و درازی که مقصدش مشخص نیست. پسرها نمیدانند با پدری که دیگر خوب نمیشناسندش چطور تا کنند.

زویاگینتسف در نخستین تجربه کارگردانی‌اش نوید یک فیلمساز بزرگ را می‌دهد و خیال سینما دوستان را از این بابت که سینمای روسیه هنوز زنده است و نفس می‌کشد راحت می‌کند.

در میز نقد این نشست، امیرعلی مهاجری، پژوهشگر سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

