بازدید وزیر میراث فرهنگی از پاسارگاد و تختجمشید
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، دقایقی پیش با هدف بررسی میدانی ظرفیتها و پروژههای میراثی و گردشگری استان فارس، وارد فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز شد و مورد استقبال مقامات استان و فعالان این حوزه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ وارد شیراز شد و در بدو ورود، حسینعلی امیری استاندار فارس، اسفندیار عبدالهی نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، مهدی پارسایی معاون امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، محسن ضیایی مدیرکل میراثفرهنگی استان، سیدعلاالدین کراماتی فرماندار شیراز و جمعی از فعالان گردشگری، از وی استقبال کردند.
هدف اصلی این سفر، بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت نگهداری و معرفی دو مجموعه جهانی ارزشمند ایران، یعنی پاسارگاد و تختجمشید و همچنین بررسی فرصتهای توسعه گردشگری و حفاظت از اماکن تاریخی شهرستان ارسنجان عنوان شده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر میراثفرهنگی در جریان این بازدیدها، ضمن گفتوگو با مسئولان محلی و کارشناسان، راهکارهای ارتقاء مدیریت پایگاههای میراث جهانی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی استان فارس را مورد بررسی قرار خواهد داد.