خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«دوچرخه آبی» به تدوین رسید

«دوچرخه آبی» به تدوین رسید
کد خبر : 1672396
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی به مرحله تدوین رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی پس از پایان فیلمبرداری روی میز تدوین رفت.

این فیلم کوتاه که محصول باشگاه فیلم اشراق از  معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی است، روایتی شاعرانه از زندگی یک انسان بیان می‌کند.

در خلاصه داستان «دوچرخه آبی» آمده است: «پس از یک فقدان بزرگ، اورامان، معلمی آرام در روستایی کوهستانی، آماده می‌شود تا از جایی که سال‌ها خانه‌اش بوده، خداحافظی کند. در میان رفت‌و‌آمدهای وداع و سکوت‌های سنگین، دوچرخه‌ای آبی که جا مانده، دست‌به‌دست می‌چرخد و بی‌کلام، آدم‌هایی را به هم پیوند می‌دهد و ...»

اردشیر احمدی، آرمین عزیزی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارت است از: کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصر‌الهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی،مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی،صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه،

تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مشاور رسانه ای: آزاده فضلی پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور