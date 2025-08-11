سومین سالروز درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج برگزار شد

به گزارش ایلنا، محمود شالویی، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی سخنانی در این مراسم گفت: هوشنگ ابتهاج، سایه‌ای ماندگار بر پهنه فرهنگ و ادب این سرزمین است؛ شاعری که با کلماتش پلی میان دل‌ها ساخت و با صداقت و اصالت، شعر فارسی را در روزگار ما زنده نگاه داشت.

او با اشاره به جایگاه بی‌بدیل ابتهاج در میان شاعران معاصر افزود: سایه نه تنها شاعر، بلکه نگهبان اصالت زبان و حامل ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل‌های آینده است. حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده عمق پیوند آنان با آثار و اندیشه‌های اوست.

شالویی خاطرنشان کرد: امروز به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری استانداری گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرداری رشت، از سازه یادمانی استاد امیرهوشنگ ابتهاج در باغ محتشم رشت رونمایی می‌شود؛ یادمانی که نمادی از احترام مردم این دیار به مقام ادبی و انسانی سایه و برای آیندگان، نشانه‌ای از عشق به شعر و فرهنگ ایران است.

وی تاکید کرد: سایه، شاعر همه دوران‌هاست و در کنار او، استاد محمد معین، ادیب برجسته و از بزرگان استان گیلان نیز تأثیری شگرف در سپهر فرهنگی و ادبی ایران گذاشته است. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به بهانه تکریم و پاسداشت این استاد فرزانه، جشنواره هنری ستاره ناهید و جایزه استاد معین را با همکاری استانداری و نهادهای فرهنگی گیلان، در سطح استانی و ملی برگزار خواهد کرد.

قرائت اشعار سایه به زبان سانسکریت

در ادامه مراسم، بلرام شکلا، رایزن فرهنگی سفارت هند در ایران، با اشاره به علاقه دیرینه مردم هند به شعر فارسی، پیشینه تاریخی و ادبی مشترک ایران و هند را یادآور شد و گفت: شعر فارسی قرن‌ها در شبه‌قاره هند جایگاهی والا داشته و هنوز هم پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو ملت از رهگذر آن زنده است.

او سپس گزیده‌ای از اشعار استاد سایه را که به زبان سانسکریت ترجمه کرده بود، برای حاضران قرائت کرد و این اقدام با استقبال و تحسین شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد.

سایه عمر خود را وقف شعر فارسی کرد

در بخش دیگری از این آیین نیز یلدا ابتهاج، ضمن نقل خاطراتی از پدر خود، استاد امیرهوشنگ ابتهاج، از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، استانداری و نهادهای فرهنگی استان گیلان در پاسداشت مقام این استاد و رونمایی از سازه یادمانی این شاعر فقید قدردانی کرد.

او افزود: پدرم تمام عمر خود را وقف شعر، فرهنگ و عشق به وطن کرد و همواره باور داشت که شعر می‌تواند مرزها را بردارد و دل‌ها را به هم نزدیک کند. خوشحالم که امروز، در زادگاه او، این سازه یادمانی نه تنها به یاد سایه بلکه به یاد همه عاشقان فرهنگ و ادب ایران برپا می‌شود.

یلدا ابتهاج تاکید کرد: امیدوارم نسل جوان با خواندن اشعار و شناخت اندیشه‌های سایه و بزرگان دیگر از جمله نیما یوشیج، راهی آنان برای اعتلای زبان فارسی پیموده‌اند را ادامه دهند.

گیلان؛ سرزمین مفاخرخیز

هادی حق‌شناس استاندار گیلان نیز در این آیین با تاکید بر مفاخر فراوان این استان، با تجلیل از استادان هوشنگ ابتهاج، محمد معین، میرزا خلیل ارفع و دیگر بزرگان، به نقش مهم گیلانی‌ها در تاریخ ایران، از جمله در مشروطه و مقابله با استبداد شاهان وقت اشاره کرد.

او تاکید کرد: گیلان نه تنها طبیعتی پرخیر و برکت دارد بلکه مردمش نیز در حوزه‌های مختلف علمی، نظامی، ادبی و فرهنگی، افتخارات بسیاری آفریده‌اند.

حق‌شناس پیشنهاد داد تا کتابی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از زندگی نامه مفاخر گیلان تهیه شود تا دانش‌آموزان و جوانان با این افتخارات آشنا شوند.

در پایان، او به سروده «ایران‌ای سرای امید» اثر جاودانه استاد سایه اشاره کرد که بر امید، هنر، همبستگی و افتخار به ایران تأکید دارد.

