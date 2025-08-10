روزنامهنگاری، حرفهای است که باید با عشق و تعهد دنبال شود/ تأکید بر شفافیت، صداقت و حذف فضای تقابل میان رسانه و دولت
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روزنامهنگاری را حرفهای سرشار از عشق و مسؤولیت اجتماعی توصیف و بر اهمیت شفافیت و صداقت بهعنوان مبانی اساسی فعالیت رسانهای تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، در نشست صمیمی با حضور اصحاب رسانه و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که عصر یکشنبه ۱۹ مردادماه در هتل لاله تهران برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ارزشمند روزنامهنگاری گفت: روزنامهنگاری شغلی است که با عشق و تعهد همراه است و علیرغم دشواریهای موجود، جدایی از آن برای فعالان رسانهای بسیار دشوار است.
وی شفافیت و صداقت را دو رکن اساسی در عرصه رسانه برشمرد و اظهار داشت: در یک سال اخیر، شورای اطلاعرسانی دولت بر دو محور کلیدی تمرکز داشته است؛ نخست، حذف فضای تقابل و کنار گذاشتن شیوه پاسخگویی مبتنی بر تنش و جوابیههای پیدرپی میان رسانهها و نهادهای اجرایی. در این راستا، تلاش کردهایم شکایتهای دستگاهها از رسانهها به حداقل ممکن برسد تا فضایی تعاملی و مبتنی بر تفاهم حاکم شود.
گلزاری درباره محور دوم اقدامات شورای اطلاعرسانی افزود: اصل اساسی کار ما، شنیدن تمامی صداها اعم از نقد سازنده و غیرسازنده است. رویکرد تبیینی را جایگزین تقابل کردهایم تا بتوانیم فضایی همدلانه و مبتنی بر گفتوگو ایجاد کنیم.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه به ضرورت تخصصی شدن روزنامهنگاری اشاره کرد و گفت: روزنامهنگاری تخصصی دشواریها و الزاماتی خاص خود را دارد، اما حضور آقای صالحیامیری در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرصتی بینظیر برای ارتقاء حوزه فرهنگ و رسانه فراهم آورده است. این زمینه مساعد، امکان همکاری نزدیکتر و تلاش هماهنگتر برای پیشرفت کشور را فراهم میسازد.
محمد گلزاری در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت در عرصه اطلاعرسانی و فرهنگسازی تنها از طریق همکاری همهجانبه نهادها و فعالان رسانهای محقق میشود و در سایه چنین همکاریای میتوان آیندهای درخشان برای کشور رقم زد.