به گزارش ایلنا، در آئین بزرگداشت روز خبرنگار که در هتل لاله تهران برگزار شد، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، جایگاه بی‌بدیل خبرنگاران را در فرآیند روایتگری و انتقال ارزش‌های میراث‌فرهنگی ستود.

کردونی در تشریح تجربه نوین وزارتخانه در حوزه روایتگری رسانه‌ای بیان داشت: ما در عصری به سر می‌بریم که روایتگری، هنر و استراتژی اصلی در اطلاع‌رسانی است و این وزارتخانه موفق شده است ارتباطی همدلانه، بی‌واسطه و مؤثر با مجموعه‌ای گسترده از کنشگران رسانه‌ای برقرار کند؛ ارتباطی که مرزهای سنتی میان مدیران و رسانه‌ها را برداشته است.

وی ادامه داد: این همگرایی و گفت‌وگوی مستمر، زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تحکیم جایگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در افکار عمومی فراهم آورده است.

کردونی با قدردانی ویژه از تدابیر و رویکرد سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: وزیر، وزارتخانه را به بستر زنده و فعال گفت‌وشنود تبدیل کرده‌اند؛ بستری که ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، راهبردهای توسعه پایدار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به پیش می‌برد.

او در خاتمه تصریح کرد: تداوم این راهبرد گفت‌وگومحور، ضامن تحقق اهداف کلان وزارتخانه و ارتقای نقش اثرگذار رسانه‌ها در حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه میراث فرهنگی خواهد بود.

انتهای پیام/