خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کردونی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار:

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کانون گفت‌وگو و هم‌اندیشی رسانه‌ای بدل شده است

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کانون گفت‌وگو و هم‌اندیشی رسانه‌ای بدل شده است
کد خبر : 1672277
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با تأکید بر رویکرد گفت‌وگومحور و هم‌افزایانه وزارتخانه تحت مدیریت سیدرضا صالحی امیری، گفت: وزارت میراث‌فرهنگی امروز به نمادی از تعامل و گفت‌وشنود مستمر میان مدیران و اصحاب رسانه تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، در آئین بزرگداشت روز خبرنگار که در هتل لاله تهران برگزار شد، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، جایگاه بی‌بدیل خبرنگاران را در فرآیند روایتگری و انتقال ارزش‌های میراث‌فرهنگی ستود.

کردونی در تشریح تجربه نوین وزارتخانه در حوزه روایتگری رسانه‌ای بیان داشت: ما در عصری به سر می‌بریم که روایتگری، هنر و استراتژی اصلی در اطلاع‌رسانی است و این وزارتخانه موفق شده است ارتباطی همدلانه، بی‌واسطه و مؤثر با مجموعه‌ای گسترده از کنشگران رسانه‌ای برقرار کند؛ ارتباطی که مرزهای سنتی میان مدیران و رسانه‌ها را برداشته است.

وی ادامه داد: این همگرایی و گفت‌وگوی مستمر، زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تحکیم جایگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در افکار عمومی فراهم آورده است.

کردونی با قدردانی ویژه از تدابیر و رویکرد سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: وزیر، وزارتخانه را به بستر زنده و فعال گفت‌وشنود تبدیل کرده‌اند؛ بستری که ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، راهبردهای توسعه پایدار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به پیش می‌برد.

او در خاتمه تصریح کرد: تداوم این راهبرد گفت‌وگومحور، ضامن تحقق اهداف کلان وزارتخانه و ارتقای نقش اثرگذار رسانه‌ها در حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه میراث فرهنگی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور