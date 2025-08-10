کردونی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار:
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به کانون گفتوگو و هماندیشی رسانهای بدل شده است
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با تأکید بر رویکرد گفتوگومحور و همافزایانه وزارتخانه تحت مدیریت سیدرضا صالحی امیری، گفت: وزارت میراثفرهنگی امروز به نمادی از تعامل و گفتوشنود مستمر میان مدیران و اصحاب رسانه تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، در آئین بزرگداشت روز خبرنگار که در هتل لاله تهران برگزار شد، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، جایگاه بیبدیل خبرنگاران را در فرآیند روایتگری و انتقال ارزشهای میراثفرهنگی ستود.
کردونی در تشریح تجربه نوین وزارتخانه در حوزه روایتگری رسانهای بیان داشت: ما در عصری به سر میبریم که روایتگری، هنر و استراتژی اصلی در اطلاعرسانی است و این وزارتخانه موفق شده است ارتباطی همدلانه، بیواسطه و مؤثر با مجموعهای گسترده از کنشگران رسانهای برقرار کند؛ ارتباطی که مرزهای سنتی میان مدیران و رسانهها را برداشته است.
وی ادامه داد: این همگرایی و گفتوگوی مستمر، زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، گسترش مشارکتهای اجتماعی و تحکیم جایگاه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در افکار عمومی فراهم آورده است.
کردونی با قدردانی ویژه از تدابیر و رویکرد سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افزود: وزیر، وزارتخانه را به بستر زنده و فعال گفتوشنود تبدیل کردهاند؛ بستری که ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، راهبردهای توسعه پایدار حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را به پیش میبرد.
او در خاتمه تصریح کرد: تداوم این راهبرد گفتوگومحور، ضامن تحقق اهداف کلان وزارتخانه و ارتقای نقش اثرگذار رسانهها در حمایت از سیاستها و برنامههای ملی در حوزه میراث فرهنگی خواهد بود.