مسعود پزشکیان در پاسخ به ایلنا:
اینجا هستم تا به فرهنگ کمک کنیم
رئیس جمهور شب گذشته، یکشنبه نوزدهم مردادماه، در گردهمایی «صدای حقیقت روایت ایران» که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، حضور یافت. وزیر فرهنگ ، معاون هنری، مدیر عامل بنیاد رودکی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنری در ایم ضیافت حضور داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان (رئیس جمهور کشورمان) در مراسم بزرگداشت اهالی رسانه که به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، حضور یافت.
او در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایلنا بر لزوم افزایش بودجه فرهنگ و هنر کشور تاکید کرد.
پزشکیان در پاسخ به این سوال که افزایش بودجه فرهنگ و هنر افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: این اتفاق رخ خواهد داد و اصلا ما برای همین اینجا هستیم.
وی در پایان مراوده بیشتر دولت و وزارت ارشاد در جهت دریافت بودجه بیشتر برای ارتقاء فرهنگ و هنر را مهم شمرد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، محمد الهیاری رییس بنیاد رودکی، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ، نیکنام حسینیپور مشاور وزیر و مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت هنری و … رییس جمهور را در این مراسم همراهی کردند.