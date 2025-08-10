«شرایط حساس کنونی» نباید امری نهادینه شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین سخنران در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار اظهار کرد: بسیار خوشحالم که رییس‌جمهور محترم فرصت وافی و کافی را برای حضور در جمع‌های رسانه‌ای گذاشتند. یاد خبرنگاران شهید را گرامی می‌داریم؛ شهید صارمی، ۱۲ خبرنگار شهید رسانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه و بیش از ۲۰۰ شهید خبرنگار غزه و همه آنهایی که تا پای جان پای حقیقت ایستادند. جناب رییس‌جمهور برنامه‌های متعددی داشتند و از ایشان ممنون هستیم که در این مراسم حاضر شدند.

صالحی خاطرنشان کرد: همیشه گفته‌اند که خبرنگاری یک شغل سخت و پرمرارت است اما به نظر می‌آید در این روزگار پرمرارت‌تر هم هست و مشقت مضاعفی دارد. به وجوه خارجی و جهانی این حرفه اشاره نمی‌کنم اما به چند نکته داخلی اشاره میکنم، خبرنگاری در ایران در دهه‌های اخیر همیشه در شرایط حساس کنونی بوده و همین موجب شده که خطوط قرمز نانوشته فراوانی در این حرفه شکل بگیرد و همین هم کار خبرنگاری را سخت‌تر کرده و به نظر می‌آید هم ما و هم همه کسانی که در حکمرانی هستند و هم خبرنگاران باید تلاش کنیم شرایط حساس کنونی امر نهادینه‌ای برای ناامنی خبرنگاران نشود.

وی افزود: جامعه ایرانی جامعه‌ای با قدرتهای بسیار است، وجوه مختلفی از قوت‌های ایران و ایرانی می‌شناسیم اما این باعث نمی‌شود که نقاط ضعف را بازگو نکنیم، هم مسئولان ما هم جامعه ما در مقابل نقد کم‌تحمل است، ما کار تیمی کم کردیم و یکی از نقاط ضعف ما این است که از کودکی یاد نگرفتیم حرف تلخ بشنویم، به حرفهای شیرین عادت داریم و به همین دلیل احتیاج به یک تربیت دوباره اجتماعی داریم تا نقد را مثل عسل گوارای وجود خودمان بدانیم. خبرنگاری در کشور ما همراه است با یک معیشت ناامن و طبیعی است که وقتی معیشت ناامن بود کار حرفه‌ای را کمتر میتوان انتظار داشت. امیدوارم حضور رییس‌جمهور در این مراسم فرصتی را فراهم کند که سختی‌های خبرنگاری کاهش پیدا کند.

