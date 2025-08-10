خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد
کد خبر : 1672242
همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما شد.

به گزارش ایلنا، متن انتصاب همایون اسعدیان از سوی رئیس هیات رئیسه خانه سینما به شرح زیر است :

جناب آقاى همایون اسعدیان
با توجه به استعفاى جناب آقاى على دهکردى از مدیریت عامل خانه سینما به دلیل مشغله حرفه اى و با عنایت به توانایى ها و سوابق ارزشمندتان، ضمن تشکر بابت پذیرش دعوت هیات رئیسه ، جنابعالى رابه سمت مدیرعامل خانه سینما منصوب مى نمایم .
لازم است از جناب آقاى على دهکردى که با آگاهی از مواجهه با دوره ای سخت و دشوار ، همدلانه این مهم را پذیرا شده ، و در دوران مسئولیتشان با حسن خلق و دقت فراوان در انجام امور تلاش فراوانى مبذول داشتند تشکر کنم.
طبیعی است در مسیرپیش رو، هیات رئیسه همچون گذشته همراه مدیر عامل محترم خواهد بود.

محمدمهدی عسگرپور
رئیس هیئت رئیسه خانه سینما 

انتهای پیام/
