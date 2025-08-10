آغاز پخش فصل پنجم «ممیزی»

به گزارش ایلنا، پس از مدتی وقفه، پخش فصل پنجم برنامه طنز «ممیزی» به کارگردانی حامد جوادزاده و با اجرای وحید آقاپور، از پلتفرم فیلیمو از سر گرفته شد.



این برنامه که به نقد مسائل روز می‌پردازد، معمولا قالب داستانی خود را بر بررسی و ممیزی شعر و ترانه برای صدور مجوز بنا می‌کند و در خلال همین روند، با زبانی طنز و گاه کنایه‌آمیز به برخی مسائل و دغدغه‌های اجتماعی نیز می‌پردازد.



در «ممیزی»، وحید آقاپور در قالب شخصیت «استاد» ظاهر می‌شود؛ شخصیتی که با لحن خاص، واکنش‌های طنزآلود و دیالوگ‌های پرکنایه، موقعیت‌های جالب و گاه طعنه‌آمیزی را رقم می‌زند.

پخش این برنامه از امروز ۱۹ مردادماه آغاز شد.

