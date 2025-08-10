خبرگزاری کار ایران
با حکم مدیرکل هنرهای تجسمی ؛

دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان معرفی شد

دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان معرفی شد
مدیرکل هنرهای تجسمی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری،  آیدین مهدی‌زاده (مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی جوان) با صدور حکمی رضوان صادق‌زاده را به عنوان دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوان منصوب کرد.

در حکم مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رضوان صادق زاده آمده است :

«فرهیخته و هنرمند گرامی ، جناب آقای رضوان صادق‌زاده جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ، فرصتی است ارزشمند برای تعامل چهره به چهره با نسل نو، بستری برای آموزش به نسل آینده و گامی در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی هنری که اکنون به گام سی و دوم خود رسیده است. به همین منظور و با عنایت به سوابق مدیریتی و هنری ، جنابعالی به عنوان «دبیر و عضو شورای سیاستگذاری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منصوب می شوید. امیدوارم با ذیل عنایت پروردگار متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تعیین چارچوب های محتوایی و سیاست های رویکردی و عملیاتی این رویداد مهم و آینده ساز با هم فکری و همراهی سایر اعضای محترم شورا موفق و پیروز باشید.»

گفتنی است، رضوان صادق‌ زاده از هنرمندان و مدرسان عرصه نقاشی است که عضویت در هیئت علمی دانشگاه هنر، عضویت در انجمن نقاشان ایران و همچنین مدیریت گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر از جمله فعالیت های این هنرمند محسوب می شود.

این هنرمند طی سال های اخیر علاوه بر برگزاری چندین نمایشگاه در گالری ها و مجموعه های مختلف در رویدادهای بین المللی و معتبر دنیا نیز برنده جوایز متعددی شده است.

 

