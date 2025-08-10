به گزارش ایلنا، نمایش «الاویاتان» (Elaviathan) به نویسندگی و کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری از ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده وحید کریمی و مجری طرح نمایش حسین کشفی‌اصل است.

بازیگران (به ترتیب ورود) حسین کشفی‌اصل، پیمان محسنی، مهران مرادی، کیمیا جواهری، انوش معظمی، محسن میرزاخانی، سجاد احمدلو، میکائیل ضیائی‌فرد، شیدا پهلوان، وحید کریمی، سینا فرجام هستند.

دیگر عوامل این نمایش دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مرتضی برزگرزادگان، گروه کارگردانی: سجاد احمدلو، صبا سبحانی، هیربد اولیایی، طراح موسیقی و صدا: بابک کیوانی، طراح گریم: حمیدرضا قاسمی، طراح صحنه و لباس: مهسا اسمعیل‌زاده، طراح گرافیک: اشکان قازانچایی، عکاس: شاهین آزما، ساخت موشن و تیزر: شایان عظیمی، روابط عمومی: پرویز گوهری‌راد، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی (راوی‌مدیا) هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده: «یک بازرس پلیس که سال‌هاست شکنجه‌گری و پرونده‌سازی کرده به‌دنبال یک قاتل سریالی است تا اینکه متوجه می‌شود سرطان دارد و به زودی می‌میرد…»

محمد میرعلی اکبری درباره نام این نمایش این‌گونه توضیح داده است: «الاویاتان» برگرفته از «لویاتان» است؛ هیولایی دریایی که در عهد عتیقِ کتاب مقدس از آن یاد شده؛ در مکاشفه یوحنا در عهد جدید اشاره می‌شود که از دریا درآمده و تمام جهان را به تسخیر خود در می‌آورد. در قرن هفدهم میلادی، توماس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی، کتابی با عنوان «لویاتان» نوشت. او در این اثر استدلال می‌کند که حکومت باید بر تمام ارکان جامعه نظارتی فراگیر و اقتدارگرایانه داشته باشد.

علاقمندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و گیشه تئاتر مراجعه کنند

