به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نوروزپور (معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، روز گذشته شنبه هجدهم مردادماه، به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد.

او طی این حضور ضمن دیدار با مسعود حیدری (مدیر عامل ایلنا)، به تحریریه رفت و با خبرنگاران سرویس‌های مختلف به صحبت پرداخت.

او در گفتگو با سرویس فرهنگی ایلنا، درباره وضعیت کاغذ و تدابیری که برای حل این معضل در میان ناشران وجود دارد، توضیحاتی داد.

نوروزپور تاکید کرد: طی پرداختن به چالش کاغذ توجه ما معطوف به بخش خصوصیِ واقعی خواهد بود؛ چراکه این بخش از نشریات از حمایت‌های کمتری برخوردار هستند. بنا به این تصمیم، به جای حمایت از نشریه‌های دولتی ، اصطلاحا زیر بغل بخش خصوصی را خواهیم گرفت.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا رسانه‌های رسمی را مورد حمایت قرار می‌دهند، گفت: رسانه‌هایی مورد توجه ما خواهند بود که تک نفره ،‌پلتفرمی و زیر پله‌ای نیستند.

او گفت: قرار بر این است از مطبوعات و نشریاتی که با مشکل کاغذ مواجه هستند به صورت مستقیم حمایت کنیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سیاست دولت این است که روزنامه‌ها همچنان چاپ شوند و از رسانه‌های رسمی و سنتی حمایت شود.

