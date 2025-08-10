خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از ایلنا مطرح کرد؛

وضعیت کاغذ نشریات و مطبوعات بهبود می‌یابد

وضعیت کاغذ نشریات و مطبوعات بهبود می‌یابد
کد خبر : 1672180
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، در بازدید از خبرگزاری کار ایران(ایلنا) ضمن تبریک روز خبرنگار، به سوالات خبرنگاران درباره مسائل و چالش‌های حوزه رسانه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نوروزپور (معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، روز گذشته شنبه هجدهم مردادماه، به مناسبت روز خبرنگار  از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد. 

 

وضعیت کاغذ نشریات و مطبوعات بهبود می‌یابد

او طی این حضور ضمن دیدار با مسعود حیدری (مدیر عامل  ایلنا)، به تحریریه رفت و با خبرنگاران سرویس‌های مختلف به صحبت پرداخت. 

او در گفتگو با سرویس فرهنگی ایلنا، درباره وضعیت کاغذ و تدابیری که برای حل این معضل در میان ناشران وجود دارد، توضیحاتی داد. 

نوروزپور تاکید کرد: طی پرداختن به چالش کاغذ توجه ما معطوف به بخش خصوصیِ واقعی خواهد بود؛ چراکه این بخش از نشریات از حمایت‌های کمتری برخوردار هستند.  بنا به این تصمیم، به جای حمایت از  نشریه‌های دولتی ، اصطلاحا زیر  بغل بخش خصوصی را خواهیم گرفت.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا رسانه‌های رسمی را مورد حمایت قرار می‌دهند، گفت:  رسانه‌هایی مورد توجه ما خواهند بود که تک نفره ،‌پلتفرمی و زیر پله‌ای نیستند.

او گفت: قرار بر این است از مطبوعات و نشریاتی که با مشکل کاغذ مواجه هستند به صورت مستقیم حمایت کنیم. 

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سیاست دولت این است که روزنامه‌ها همچنان چاپ شوند و از رسانه‌های رسمی و سنتی حمایت شود.

وضعیت کاغذ نشریات و مطبوعات بهبود می‌یابد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور