سرپرست اداره کل رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان خبر داد:
فراخوان پویش «من آنجا هستم» در آستانه اربعین حسینی منتشر شد
سرپرست اداره کل رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری پویش «من آنجا هستم» با محوریت روایتهای مردمی از پیادهروی جاماندگان و عزاداران اربعین حسینی تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، علی قنبری سرپرست اداره کل رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری پویش «من آنجا هستم» با محوریت روایتهای مردمی از پیادهروی جاماندگان و عزاداران اربعین حسینی تهران خبر داد و افزود: این پویش به انعکاس شوق همراهی عزاداران امام حسین(ع) و حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم و پذیرایی موکبداران در طول مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی تهران در قالبهای متنوع رسانهای اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: شرکتکنندگان میتوانند از ۲۳ تا ۳۱ مرداد آثار خود را در قالب کلیپ کوتاه، نقاشی، عکس، متون ادبی، خاطره، داستان کوتاه، شعر، پادکست، دلنوشته، موشنگرافی و استوریموشن به شناسه @farhangsara_setad در پیامرسان بله ارسال کنند.
قنبری شرایط آثار تولیدشده در محورهای مختلف پویش را به شرح زیر اعلام کرد:
۱.کلیپ و پادکست ۱ تا ۲ دقیقه
۲.عکس موبایلی / حرفهای حداکثر ۱۰ عکس باکیفیت
۳.نقاشی بر روی کاغذ A4
۴.متن ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه
۵.خاطره یک صفحه A4
۶.داستان کوتاه حداکثر ۳ صفحه
۷.شعر حداکثر ۲ قطعه
۸.دلنوشته حداکثر یک صفحه
۹.موشنگرافی و استوریموشن حداکثر ۳ دقیقه
در پایان مهلت مقرر و پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه پویش «من آنجا هستم»، به نفرات اول تا سوم هر بخش، هدایای نفیسی تعلق میگیرد. اعلام نتایج در تاریخ ۱۹ شهریور خواهد بود.
شرکت در همه زمینههای این پویش برای تمامی عزاداران مراسم اربعین حسینی تهران آزاد است. علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۱۸۳۷ تماس بگیرند.
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «عهد میبندم» پنجشنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۶ صبح از میدان آئینی امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود.