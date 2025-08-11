در گفتگوی یک بازیگر تئاتر مطرح شد؛
سقوط انسان از جایگاه خویش با برداشتی از «فرانکشتاین»
بازیگر همدانی از تجربه بازی در نمایشی با رویکردی آیندهنگر گفت. او بیان کرد: تنوعطلبی انسانها در آینده به نقطهای میرسد که دیگر اعمال زیبایی نظیر بوتاکس و تاتو نیز برایشان تکراری میشود و به سمت تبادل اعضای بدن روی میآورند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «راز فنا» یکی از نمایشهای حال حاضر است که در تالار فرهنگی هنری فجر واقع در شهر همدان روی صحنه رفته است. اجرای این اثر تا بیست و پنجم مردادماه ادامه خواهد داشت. امین مظفری نویسندگی و کارگردانی این اثر نمایشی را به عهده داشته و علاوه بر خودش، آرش بیات، مینا انتظام، آرزو زارعی، ناصر هاجریان، محمدرضا عباسی، محمد مهدی خلوصی، آرشا زارعی، مهدی صیادی و علی عبدالملکی در آن ایفای نقش میکنند.
در بخش فنی، پویا زند و مینا انتظام به عنوان دستیار کارگردان فعالیت دارند. فاطمه امینی منشی صحنه و هستی سیفیراد مسئول گریم هستند. طراحی صحنه نیز بر عهده امیرحسین مظفری است.
آرش بیات، بازیگر نقش اصلی «راز فنا» درباره جزییات حضور و نقشش در این اثر نمایشی به ایلنا گفت: «راز فنا» به بررسی پیامدهای افراط در تمایلات و دستکاریهای انسانی در سیصد سال آینده میپردازد و روایتگر تلاش یک شخصیت برای بازگرداندن انسان به یکپارچگی و طبیعت اصیل خویش است.
بیات با بیان اینکه داستان نمایش در سیصد سال آینده اتفاق میافتد، گفت: «راز فنا» به پرداختی خلاقانه درباره این موضوع پرداخته که تنوعطلبی انسانها در آینده به نقطهای میرسد که دیگر اعمال زیبایی نظیر بوتاکس و تاتو نیز برایشان تکراری میشود و به سمت تبادل اعضای بدن روی میآورند!
او افزود: این روند آنقدر پیش میرود که انسان از جایگاه و اصالت خود سقوط میکند. مثلا اینکه، او در آینده، توان تولید مثل را از دست میدهد و از طبیعت انسانی خویش فاصله میگیرد.
بیات اظهار داشت: انسانِ نمایش مظفری، در چنین شرایطی، به دنبال یکپارچگی و دستیابی به بهترین نسخه از خود است تا بتواند انسان را از این وضعیت نجات دهد و او را به بازتولید طبیعی بازگرداند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نوع ارتباط کاراکترهای نمایش با یکدیگر، تصریح کرد: در روند داستان، یک رابطه عاشقانه نیز میان شخصیتها شکل میگیرد و شخصیت اصلی به یکی از شخصیتهای زن نمایش پیشنهاد ازدواج میدهد. شخصیت زن، که چند پارچه است، با شنیدن پیشنهاد ازدواج از شخصیت اصلی، با تردید روبهرو میشود و مغز او به او هشدار میدهد که این کار را انجام ندهد. او به شخصیت اصلی میگوید اگر با تو ازدواج کنم، ذوب میشوم! شخصیت اصلی پاسخ میدهد که ابتدا باید یکپارچه شویم تا به نوزادی برسیم، اما شخصیت زن گمان میکند که قصد فریب دارد. در نهایت، ازدواج انجام میشود و با گذاشتن حلقه در دست زن، او ذوب میشود.
الهام از «فرانکنشتاین» و بازآفرینی در بستر ایرانی
بیات با اشاره به خاستگاه ادبی نمایش «راز فنا» اظهار داشت: این اثر برگرفته از رمان مشهور مری شلی، نویسنده انگلیسی اثر فرانکنشتاین است.
او بیان کرد: در آغاز نمایش، شخصیت اصلی به دنبال تعویض سر و مغز خود برای رسیدن به یکپارچگی است و تلاش میکند فردی را پیدا کند که حاضر باشد با او یکپارچه شود تا ازدواج کنند و به فرزند برسند.
این بازیگر تئاتر با اشاره به نقشآفرینی خود در کنار کارگردان نمایش گفت: در داستان، شخصیت اصلی در سطح شهر میگردد و از مردم میخواهد سر خود را به او بفروشند یا با او معاوضه کنند، اما موفق نمیشود. او کشمکشهای زیادی با مغز خود دارد و این شخصیتِ مغز را امین مظفری با لباسی قرمز بازی میکند.
بیات خاطرنشان کرد: این کشمکشها در نهایت او را به آشنایی با شخصیت زن و پیشنهاد ازدواجی که پیشتر توضیح داده شد، میرساند و مظفری توانسته با پرداختی دقیق و ظریف، این روند را به شکلی تاثیرگذار به صحنه ببرد.
او در پایان بر توجه دستگاههای فرهنگیهنری به تئاتر شهرستان تاکید کرد.