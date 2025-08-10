به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، کتاب جدید علی شیرازی، نویسنده، پژوهشگر موسیقی و منتقد سینما، با عنوان «داریوش‌سنتوری» توسط نشر نویسندگان آزاد روانه بازار کتاب شد. این اثر، پنجمین کتاب شیرازی است و در قالب مجموعه‌ای از تک‌نگاری‌های تحلیلی و شخصی، به چهره‌های شاخص هنر و سینمای ایران می‌پردازد.

«داریوش‌سنتوری» در ۹ فصل مجزا تدوین شده و هر فصل به یکی از هنرمندان برجسته سینما اختصاص دارد؛ از جمله داریوش مهرجویی، جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، داود رشیدی، محمدعلی کشاورز، ناصر ملک‌مطیعی، نصرت کریمی، جعفر والی و سعید کنگرانی. نگاه نویسنده در این کتاب، آمیزه‌ای است از تحلیل هنری، خاطرات شخصی و روایت‌های زیسته، که بر بستر سال‌ها فعالیت روزنامه‌نگاری و پژوهش فرهنگی او شکل گرفته است.

شیرازی پیش‌تر آثاری چون «دهه‌شصتی‌ها» (نوستالژی تلویزیون در دهه شصت)، «سکانس آخر» (سوگ‌نوشت هنرمندان خاموش)، «گذری بر آواز و ترانه در سینمای ایران و مش‌قاسم‌ها» و «دایی‌جان‌ناپلئون‌ها» را به نگارش درآورده است.

کتاب «داریوش‌سنتوری» در ۱۸۰ صفحه، با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، هم‌اکنون از سوی انتشارات نویسندگان آزاد در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

انتهای پیام/