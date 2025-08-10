«داریوشسنتوری»؛ تازهترین اثر علی شیرازی منتشر شد
علی شیرازی در کتاب «داریوشسنتوری» در قالب تکنگاریهایی روایتمحور، بازیگران و فیلمسازانی چون داریوش مهرجویی، عزتالله انتظامی، جمشید مشایخی و ناصر ملکمطیعی را نه صرفاً به عنوان چهرههای هنری، بلکه بهمثابه مؤلفان فرهنگ تصویری ایران بازخوانی کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، کتاب جدید علی شیرازی، نویسنده، پژوهشگر موسیقی و منتقد سینما، با عنوان «داریوشسنتوری» توسط نشر نویسندگان آزاد روانه بازار کتاب شد. این اثر، پنجمین کتاب شیرازی است و در قالب مجموعهای از تکنگاریهای تحلیلی و شخصی، به چهرههای شاخص هنر و سینمای ایران میپردازد.
«داریوشسنتوری» در ۹ فصل مجزا تدوین شده و هر فصل به یکی از هنرمندان برجسته سینما اختصاص دارد؛ از جمله داریوش مهرجویی، جمشید مشایخی، عزتالله انتظامی، داود رشیدی، محمدعلی کشاورز، ناصر ملکمطیعی، نصرت کریمی، جعفر والی و سعید کنگرانی. نگاه نویسنده در این کتاب، آمیزهای است از تحلیل هنری، خاطرات شخصی و روایتهای زیسته، که بر بستر سالها فعالیت روزنامهنگاری و پژوهش فرهنگی او شکل گرفته است.
شیرازی پیشتر آثاری چون «دههشصتیها» (نوستالژی تلویزیون در دهه شصت)، «سکانس آخر» (سوگنوشت هنرمندان خاموش)، «گذری بر آواز و ترانه در سینمای ایران و مشقاسمها» و «داییجانناپلئونها» را به نگارش درآورده است.
کتاب «داریوشسنتوری» در ۱۸۰ صفحه، با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، هماکنون از سوی انتشارات نویسندگان آزاد در دسترس علاقهمندان قرار دارد.