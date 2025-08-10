به گزارش ایلنا، این فیلم نخستین تجربه حرفه‌ای نفس اصولی در مقام کارگردان است. او پیش‌تر در پروژه‌های مختلف به عنوان تدوینگر و منشی صحنه فعالیت داشته و سابقه ساخت آثار مستند و کوتاه تجربی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

«فصل توت‌فرنگی‌ها» روایتی مینیمال از زنی است که در سکوت سنگین خانه‌ای محبوس در خاطره‌ای کهنه و دردناک، هر روز در خود فرو می‌رود، اما وقوع ناگهانی یک اتفاق، مرز میان بی‌حسی و بیداری را لرزان می‌کند… .

در این فیلم، ندا قربانیان، شایسته ریاحی‌نژاد، پانیذ قربانی، رحمان مرادی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل این فیلم عبارت هستند از: سرمایه‌گذاران: حمید اصولی، مهدی قربانی، صدا بازیگر: ترمه قره‌داغی، مدیر فیلم‌برداری: محمد حزبه‌نژاد، صدابردار: یعقوب عبدالهی، برنامه‌ریز: الناز ایرانی، طراح گریم: گیتی رنجبر، طراح لباس: ساناز ایرانی، طراح صحنه: زهرا میرنقی، گروه تولید و تدارکات: رحمان مرادی، پژمان جوینده، گروه کارگردانی: مصطفی یاراحمدی‌زاده، مهرشاد کشاورز، روابط عمومی: رعنا سروی‌زاده، منشی صحنه: شایسته ریاحی‌نژاد، گروه فیلم‌برداری: جواد ویژگی، همایون خاکی، عکاس: مهرشاد کشاورز، سینه موبیل: هستی خانعلی.

