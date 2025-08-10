«فصل توتفرنگیها» با موسیقی هوش مصنوعی در آستانه پایان تدوین
فیلم کوتاه «فصل توتفرنگیها» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی نفس اصولی، پس از پایان فیلمبرداری، در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
به گزارش ایلنا، این فیلم نخستین تجربه حرفهای نفس اصولی در مقام کارگردان است. او پیشتر در پروژههای مختلف به عنوان تدوینگر و منشی صحنه فعالیت داشته و سابقه ساخت آثار مستند و کوتاه تجربی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
«فصل توتفرنگیها» روایتی مینیمال از زنی است که در سکوت سنگین خانهای محبوس در خاطرهای کهنه و دردناک، هر روز در خود فرو میرود، اما وقوع ناگهانی یک اتفاق، مرز میان بیحسی و بیداری را لرزان میکند… .
در این فیلم، ندا قربانیان، شایسته ریاحینژاد، پانیذ قربانی، رحمان مرادی به ایفای نقش پرداختهاند.
دیگر عوامل این فیلم عبارت هستند از: سرمایهگذاران: حمید اصولی، مهدی قربانی، صدا بازیگر: ترمه قرهداغی، مدیر فیلمبرداری: محمد حزبهنژاد، صدابردار: یعقوب عبدالهی، برنامهریز: الناز ایرانی، طراح گریم: گیتی رنجبر، طراح لباس: ساناز ایرانی، طراح صحنه: زهرا میرنقی، گروه تولید و تدارکات: رحمان مرادی، پژمان جوینده، گروه کارگردانی: مصطفی یاراحمدیزاده، مهرشاد کشاورز، روابط عمومی: رعنا سرویزاده، منشی صحنه: شایسته ریاحینژاد، گروه فیلمبرداری: جواد ویژگی، همایون خاکی، عکاس: مهرشاد کشاورز، سینه موبیل: هستی خانعلی.