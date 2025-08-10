موزیکال «الیور توئیست» روی صحنه میرود
نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش موزیکال «الیور توئیست» که نخستین بار در سال ۱۳۹۶ به کارگردانی حسین پارسایی با ۱۲۰ اجرا در تالار وحدت به صحنه رفت، اینبار با بازتولید کامل و بازطراحی نوین بخشهای مختلف صحنه روی صحنه خواهد رفت.
این اثر نمایشی بر پایه رمان کلاسیک و اجتماعی چارلز دیکنز شکل گرفته است؛ رمانی که روایتگر زندگی کودکانه و پرچالش الیور در دل لندن قرن نوزدهم است.
نسخه موزیکال این داستان در سال ۱۹۶۰ توسط لیونل بارت نوشته شد و به یکی از پرآوازهترین تولیدات موزیکال تئاتر در جهان تبدیل شد. سالها بعد، در سال ۱۹۶۸، کارول رید این نمایش را به فیلمی موزیکال تبدیل کرد که موفق به دریافت چندین جایزه اسکار شد.
نسخهای که اکنون برای اجرای مجدد در حال آمادهسازی است، با نگاهی تازه به شیوه اجرای موزیکال و با بهرهگیری از فناوریهای جدید، مراحل نهایی پیشتولید را پشت سر میگذارد.
بیش از ۱۵۰ نفر از بازیگران، خوانندگان، و عوامل فنی و اجرایی در این پروژه حضور دارند.
این نمایش به تهیهکنندگی جلیل کیا با ترانهسرایی و دراماتورژی محمدرضا کوهستانی در دست تهیه و تولید است که در پاییز سال ۱۴۰۴ سال روی صحنه خواهد رفت.
بازیگران، عوامل، محل اجرا و زمان بلیتفروشی «الیور توئیست» بهزودی اعلام خواهد شد.