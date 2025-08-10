«آه سرد» به اکران آنلاین رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «آه سرد» به کارگردانی ناهید صدیق و تهیه‌کنندگی رضا محقق از یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در بخش سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بها و بهرام در جاده‌ای سرد و کوهستانی همراه و همسفر شده‌اند بی‌آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. بها در فکر انتقام است تا به رنجی بیست‌ساله پایان دهد.

ایمان صدیق و علی باقری بازیگران اصلی و محمد اشکانفر، سالار دریامجد، امیر شمس، امیر آرام، کوروش اشراقی، حسام رضاییان، اهورا بهرامی، برسام بهرامی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«آه سرد» نخستین فیلم سینمایی در کارنامه ناهید صدیق است که خود نیز فیلمنامه آن را نوشته است.

فیلم «آه سرد» توسط ماداکتو پیکچرز عرضه و توزیع بین‌المللی می‌شود و عوامل آن عبارتند از نویسنده‌وکارگردان: ناهید صدیق، تهیه‌کننده: رضا محقق، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، صدابردار: آرش برومند، صداگذار: حسن مهدوی، تدوین: پویان شعله‌ور، موسیقی: فواد قهرمانی، مدیر برنامه ریزی: صالح جوان، منشی صحنه: مهران رضایی، رنگ‌ونور: سامان مجدوفایی، مجری طرح: احمد بهرامی، محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان).

قیمت بلیت این فیلم ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به خرید اشتراک فیلم نت نیست.

انتهای پیام/