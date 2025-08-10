به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران، "جعفر محمدی" مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره، در احکامی اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد هنری را منصوب کرد.

" ناصر باکیده " فیلمساز، مدیر فرهنگی و مدیر اجرایی و دبیر جشنواره های مختلف ملی و بین المللی فیلم ،" ساسان قجر" فیلمساز، بازیگر کارگردان سینما تلویزیون و تئاتر و طراح جشنواره "مصطفی محمودی" منتقد و پژوهشگر سینمایی، رسانه نگار و مدرس دانشگاه ، " حمید عزتی کلی" فیلمساز برنامه ریز و بازیگر، " اکبر نوری" کارشناس سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، " حسین محمدی" بازیگر تهیه کننده و مدیر تولید سینما و تئاتر و " محمود علیمحمدی" مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری طریقتنور اشراق به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران معرفی شدند.

همچنین ناصر باکیده به عنوان مشاور عالی دبیر جشنواره ،اکبر نوری به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری و محمود علیمحمدی به عنوان مجری طرح جشنواره منصوب شدند.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال در زنجان برگزار می شود.

