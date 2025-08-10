رقابت تماشایی قویترین مردان در تابستان تهران
مصطفی قاسمیان روزنامهنگار و منتقد سینما در یادداشتی به نقد و بررسی مجموعه برنامه «مردان آهنین» پرداخته است.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت مصطفی قاسمیان به شرح زیر است:
مجموعه برنامه «مردان آهنین» که در سالهای گذشته معمولا یکی از پرمخاطبترین عناوین تلویزیون بود، این روزها در حالی با سری جدید خود به شبکه ۳ سیما آمده که برای اولین بار آنتن تابستانی این شبکه را تجربه میکند و همین اتفاق، حالوهوای متفاوتی به آن داده است. سازندگان که این مسابقات را این بار در دکوری عظیم در تهران برگزار کردهاند، احتمالا به علت گرمای هوا، زمان ضبط آن را به شبها تغییر دادهاند و همین اتفاق باعث شده تا مسابقات از نظر بصری، جلوه بسیار بهتری پیدا کند. نورپردازی حرفهای، طراحی نسبتا مدرن و رنگهای زنده تصاویر، سری جدید «مردان آهنین» را تماشاییتر از گذشته کرده است.
یکی از نقاط جذابیت این فصل، ترکیب مربیان مسابقات است که با حضور چهرههای شناختهشده و شاخص ادوار گذشته، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده؛ فهرستی شامل فرامرز خودنگاه شناسنامه این برنامه، محراب فاطمی و رضا قرایی دو تن از اسطورههای مسابقات و محمد عزتپور از قهرمانان دهه ۹۰ آن. بازگشت رضا قرایی که برای اولین بار پس از سالها در قاب «مردان آهنین» دیده میشود، از جمله مواردی است که فصل جدید این مسابقات را خاص کرده. حضور این قهرمانان گذشته در جایگاه مربی، حس احترام و تداوم سنت «مردان آهنین» را زنده نگه داشته است و مخاطب را به یاد نوستالژی سالهای آغازین مسابقات در دهه ۸۰ میاندازد.
جالب آن که رقابتها و دوستیهای گذشته این چهرهها، فضایی صمیمی میان آنها به وجود آورده که در کنار رقابت جدی و حس پهلوانی، گاه با شوخیها و کلکلهای دوستانه، وجوه طنزآمیز و شیرینی نیز پیدا میکند. این امر به خصوص بین فرامرز خودنگاه و محراب فاطمی بیشتر دیده میشود که به نظر تا حد زیادی حاصل شوخطبعی فاطمی و برونگرایی اوست.
از سوی دیگر، نگاهی به آیتمهای مسابقه نشان میدهد قویترین مردان ایران در این دوره نیز در مراحلی به رقابت میپردازند که در عین حفظ هویت برنامه و نزدیکی مفهومی به آیتمهای ادوار پیشین مسابقه، در جزییات متفاوتاند. طراحی این مراحل با نوآوریهایی همراه بوده که چالشهای برای ورزشکاران ایجاد کرده و هیجان مناسبی به بیننده تزریق میکند. این سری از برنامه «مردان آهنین» البته بار دیگر تلاش کرده فقط به رقابتهای فیزیکی محدود نشود و با اضافه شدن آیتمهای حاشیهای، ورزشکاران را با شخصیتپردازی قویتری به تماشاگر تلویزیون عرضه کند. این دست گفتگوها که در آن، از شرکتکنندهها پرسیده میشود از کجا آمدهاند و با چه هدف و پیشینهای به میدان رقابت پا گذاشتهاند، سبب میشود مخاطب با شرکتکنندگان ارتباط عمیقتری برقرار کند و در نهایت شبهدرامی در این مسابقه شکل گیرد؛ فضایی که البته جای کار بسیار بیشتری دارد و میتواند برگ برنده «مردان آهنین» در فصلهای آینده باشد.