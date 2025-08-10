پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پی درگذشت محمود فرشچیان

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:

باز گشت همه به سوی خداست

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

با تأسف و اندوه بسیار، درگذشت استاد فرزانه و هنرمند بلندآوازه، حضرت استاد محمود فرشچیان، نگارگر کم‌نظیر ایران‌زمین و چهره‌ای درخشان از افق هنر اسلامی ـ ایرانی را به جامعه‌ فرهنگی و هنری کشور، شاگردان، دوستداران و خانواده‌ معزّز آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

استاد محمود فرشچیان، که عمر گران‌مایه خویش را در صیانت، بالندگی و جهانی‌سازی هنر اصیل نگارگری ایران صرف نمود، با آثار بدیع و پرشکوه خود، مرزهای زیبایی‌شناسی را درنوردید و مکتبی ماندگار پدید آورد که جلوه‌های آن در جان هر بیننده، زمزمه‌ای از معنویت و شور عاشقانه برمی‌انگیزاند. آثار سترگ ایشان، از «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» تا «پنجمین روز آفرینش»، نه صرفاً تابلوهایی از رنگ و خط، بلکه آیینه‌هایی از روح متعالی، ایمان ژرف و نگاه بلند به حقیقت ایمان و اعتقاد است.

فرشچیان هنرمندی بود که میراث کهن نگارگری را با ذوق و نبوغ بی‌مانند خویش بیاراست و جهانی تازه در برابر چشم هنرآشنایان به نمایش گذاشت. او نه تنها در عرصه‌ی هنر، که در میدان اخلاق، فروتنی و خدمت به فرهنگ این سرزمین نیز نمونه‌ای مثال زدنی به شمار می‌رفت.

آشنایی دیرینه با این استاد گرانمایه که در دوره مدیریت هنرهای تجسمی فزونی یافته بود و سپس همکاری‌های مشترک از شکل‌گیری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا برگزاری رویدادهای برجسته هنری دیگر، و پس از آن هم در دوره‌ای که مسئولیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد را عهده‌دار بودم و چاپ کتاب گران‌سنگ دیوان حافظ را با مشارکت ایشان پیگیری می‌کردم، این توفیق را رفیقم نمود که از نزدیک شاهد دقت‌نظرهای کم‌نظیر استاد و توصیه‌ها و هدایت‌های عالمانه وی، چه درباره مبانی معنوی و محتوایی و چه در جنبه‌های فنی و هنری چاپ اثر، باشم. همچنین، گفت‌وگوهای عمیق و پی در پی ایشان در باب معنای معقول زندگی و مباحث مربوط به حیات جاویدان پس از مرگ، از خاطره‌انگیزترین و پربارترین لحظات آن مصاحبت‌های بیاد ماندنی و فراموش نشدنی با جناب استاد است که پیرامون آنها تا مدت‌ها تأمل می‌داشتم.

اکنون که روح بلندش از قفس تن رها گشته و به ملکوت اعلی پیوسته است، یاد و نامش به‌سان آثار جاودانه‌اش در حافظه‌ تاریخی و فرهنگی یکایک ایرانیان دلباخته فرهنگ و هنر باقی و برقرار خواهد ماند.

اینجانب به نمایندگی از سوی هیئت امنای ارجمند و هیئت مدیره گرامی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نیز جمع بزرگ فرهیختگان و فرزانگان فرهنگی، ادبی و هنری کشور، فقدان این گوهر گران‌بها را ثلمه‌ای بزرگ بر پیکره‌ هنر ملی دانسته ولیکن امید واثق دارم که جای خالی ایشان با رشد و تعالی هنرمندان پویا و پرکار بویژه از نسل جوان امروزی به شایستگی قابل جبران می‌باشد، و به قول حکیم فردوسی:

جوانان دانای دانش پذیر سزد گر نشینند بر جای پیر

با اغتنام فرصت، از درگاه خداوند سبحان برای آن استاد بی‌بدیل، علّو درجات و همنشینی با اولیای الهی و جهت بازماندگان و علاقه‌مندان، صبر جمیل و اجر جزیل درخواست می‌نمایم.

والْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

محمود شالویی

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

