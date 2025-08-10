خبرگزاری کار ایران
در سوگ استاد فرشچیان

کد خبر : 1671930
به گزارش ایلنا، به دنبال درگذشت استاد فرشچیان،  افشین علا  شعری برای بزرگداشت مقام او سرود. 

متن شعر افشین علا به شرح زیر است: 

خداوندگار نقوش حسینی

سفر کرد با زاد و توش حسینی

سر، آسوده بگذاشت بر خواب راحت

نگارنده‌ی سخت‌کوش حسینی

به بالین آن پیر در واپسین‌دم

رسید از لب حق، سروش حسینی

ظریفی که در عاشقی گوی سبقت

ربود از حریفان به هوش حسینی

شنید آن مضامین و آموزه‌ها را

ز گفتار زینب به گوش حسینی

ز خم‌خانه‌ی کربلا رنگ می‌زد

به بوم خود آن باده‌نوش حسینی

برانگیخت انگشت حسن‌آفرینش

جهان را به جوش و خروش حسینی

بیفکند یک عمر دلدادگان را

از آن خامه در جنب و جوش حسینی

ز مهر خطاپوش حق، نور غفران

بر آن دیده‌ی عیب‌پوش حسینی

انتهای پیام/
