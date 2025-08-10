پزشک آمریکایی:‌ بولدوزر اسرائیلی دو کودک را زنده دفن کرد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها که در همه جای دنیا اعتراض علیه جنایات اسرائیل در جریان است و در این میان تنها یمن به اقداماتی عملی در حمایت از مردم غزه دست زده، ایرانیان به عنوان حامیان همیشگی غزه در خط مقدم این جنگ نابرابر حضوری پر رنگ دارند. به تازگی ویدئویی از پهپادی پهن پیکر شاهد ۱۴۹ (غزه) در فضای مجازی مورد استقبال کاربران قرار گرفته که نشان‌دهنده حمایت همیشگی ایران از مردم مظلوم فلسطین است.

اما در غزه چه می‌گذرد؟ روزها و ساعت‌ها به کندی و به تلخی در پی هم می‌گذرند. تصاویر غم‌باری از کشتار و گرسنگی و تشنگی درحال خلق شدن است. یک سرباز آمریکایی بازگشته از غزه به خوبی این تصاویر را توصیف می‌کند. او در گفت‌وگویی به صراحت عنوان کرده که اسرائیل با قطع آب، نوار غزه را به جهنم گرسنگی تبدیل کرده است.

تحمیل گرسنگی، شلیک گلوله و موشک به مردم، تخریب خانه‌ها و... تنها اَشکال جنایات و روش‌های صهیونیست‌ها برای کشتار مردم فلسطین نیست، جنایتکاران اسرائیل در کشتار مردم مظلوم غزه هر روز خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند و روی تازه‌ای از خوی پلید و جنایتکار بودن خود را به جهانیان نشان می‌دهند.

اسرائیل اجازه ماهیگیری هم نمی‌دهد: رئیس کمیته ماهیگیران غزه در گفت‌وگویی در شبکه سه به تازگی اعلام کرده است که اسرائیل کل ناوگان ماهیگیری غزه را نابود کرده تا مردم غزه نتوانند به غذا دسترسی داشته باشند و تاکنون ۶۰ فلسطینی حین تلاش برای صید ماهی توسط اسرائیل به شهادت رسیده‌اند.

اما ماجراهای بسیار دردناکتری هم وجود دارند. مارک پرلموتر (پزشک آمریکایی) به تازگی از زنده به گور کردن کودکان فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده و گفته است: دو کودک زنده زیر آوار یک بولدوزر اسرائیلی دفن شدند، فریادهای کودکان تا لحظه خفه شدن توسط خاک شنیده می‌شد.

همدردی‌های جهانی

در حالیکه صهیونیست‌ها هر روز به شکل نو و تازه‌ای به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهند و اقدامات تازه‌شان در کشتار مردم غزه تیتر رسانه‌ها می‌شود، مردم سراسر دنیا از اقشار مختلف سعی دارند با خلاقیت در شیوه اعتراض خود؛ توجه جهانیان را به مظلومیت مردم غزه جلب کنند. به تازگی جمعی از نمایندگان پارلمان ایتالیا از حزب مخالف جنبش پنج ستاره (M5S)، در یک جلسه پارلمان در اقدامی جالب با رنگ‌های پرچم فلسطین شرکت کردند.

در سوئیس؛ هفتادوهشتمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو با نمایش فیلم «با حسن در غزه» به‌کارگردانی کمال الجعفری (فیلمساز فلسطینی) در بخش مسابقه بین‌المللی آغاز شد. این فیلم مستند که براساس تصاویری از سال ۲۰۰۱ ساخته شده، به‌عنوان فیلم افتتاحیه این رویداد به‌نمایش درآمد و در مراسم افتتاحیه، جونا ناتزارو، دبیر هنری جشنواره، در سخنانی وضعیت غزه را محکوم کرد و آن را «تراژدی انسانی وحشتناک» و منجر به «کشتار مردم فلسطین» خواند.

در پاریس؛ بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دفتر شرکت هواپیمایی "إلعال" هدف حمله اعتراضی قرار گرفته و دیوارهای آن با شعارهایی علیه جنایات این رژیم رنگ‌نویسی شد. معترضان با نوشتن عباراتی از جمله «شرکت نسل‌کشی» بر روی دیوار این دفتر، به نقش این شرکت در حمایت از جنگ "اسرائیل" علیه غزه اعتراض کرده‌اند.

در هند؛ هزاران نفر در هند در همبستگی با مردم فلسطین تجمع کردند و خواستار پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و گسترش کمک‌های بشردوستانه شدند.

در آمریکا؛ در بین واکنش جوامع مختلف که این روزها در قالب راهپیمایی و تظاهرات گسترده به چشم می‌خورد به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن یک اسرائیلی در نیویورک با یک جوان آمریکایی که لباس حماس را بر تن دارد مواجه می‌شود و از او می‌پرسد: «آیا حماس را دوست داری؟» او پاسخ می‌دهد: «بله، من دوست دارم و هر روز آرزو میکنم به آنها بپیوندم و با سربازان اسرائیلی مبارزه کنم.»

در ژاپن؛ ژاپنی‌ها نیز به تازگی یک راه‌پیمایی عظیم و بی‌نظیر در حمایت از مردم غزه انجام دادند.

اقدامات مردم یونان اما در برخورد با صهیونیست‌هایی که سال‌ها از این کشور به عنوان مرکز تفریح و خوشگذرانی و تجارت استفاده می‌کرده‌اند، این کشور را برای یهودیان صهیونیست ناامن‌تر از هرجای دیگری کرده است. این کشور امروز ازجمله از کشورهایی‌ست که موج عظیم و گسترده‌ای در آن علیه جریان صهیونیسم ایجاد شده و مردم از اقشار مختلف هر روز بیش از گذشته انزجار خود از این رژیم را نشان می‌دهند.

روایت یک یهودی صهیونیست از شبکه آی‌۲۴ اسرائیل اینگونه است: دیوارنوشته‌های ضد اسرائیلی در تمام دیوارهای آتن به چشم می‌خورد. شهرهایی که اسرائیلی‌ها سال‌ها در آن‌ها زندگی کرده‌اند، امروز حال و هوای ناخوشایندی دارند و آن‌ها هرگز مانند حالا احساس ترس نکرده‌اند. هیچ شکی نیست دیدن پرچم ۲۰ متری مرگ بر اسرائیل در نزدیکی مرکز شهر حس خوبی ندارد. امیدوارم دولت یونان و وزیر خارجه فکری به حال قضیه بکنند.

از طرح اشغال غزه چه خبر؟

وزیران خارجه استرالیا، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند و انگلیس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل برای انجام یک عملیات گسترده نظامی دیگر در غزه را قویا رد و هشدار داده‌اند که اجرای این طرح موجب آوارگی گسترده غیرنظامیان می‌شود.

عراق، قطر و یمن نیز تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه را محکوم کردند.

«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا هم جمعه شب گفت که تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه «اشتباه» است و کمکی به آزادی اسرای صهیونیستی نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گوئو جیاکون، روز جمعه با ابراز نگرانی جدی نسبت به طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه، از این رژیم خواست تا فوراً اقدامات خطرناک خود را متوقف کند.

رئیس‌جمهور ایرلند نیز خواهان استفاده از فصل هفتم منشور سازمان ملل برای تضمین ورود کمک‌ها به غزه با توسل به زور شد و گفت: نمی‌توانم صحبت کنم در حالی که کودکان از گرسنگی جان می‌دهند.۶۰۰۰ کامیون با غذای کافی برای سه ماه وجود دارد و جلوی آنها گرفته شده است و این وحشتناک و شرم‌آور است.

برنی سندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا که این روزها اظهارات صریحی درباره جنایات اسرائیل داشته، به تازگی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ کودک توسط ارتش اسرائیل در غزه کشته شده‌اند. با وجود این جنایات جنگی، آمریکا بیش از ۲۲ میلیارد دلار به این جنگ کمک کرده است. مالیات مردم ما صرف گرسنگی دادن به کودکان، بمباران مدارس و کشتن مردم گرسنه‌ای می‌شود که در انتظار کمک هستند.

تصاویری نیز از حضور صدها نفر از معترضان در نزدیکی هتل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نیویورک منتشر شده که طی آن معترضان خواستار کشتار جمعی در غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که مبارزه تا آزادی کامل فلسطین از دریای مدیترانه تا رود اردن ادامه خواهد داشت.

با این حال یکی از مقامات اسرائیل در توصیفی درباره این طرح گفته است: این طرح تدریجی خواهد بود و تاریخ مشخصی برای شروع آن وجود ندارد. اما واقعیت این است که این طرح منجر به اختلافاتی در بین سیاستمداران و دولت رژیم صهیونیستی شده است. گزارش‌های رسانه‌ای از مخالفت رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رئیس موساد با طرح اشغال غزه حکایت دارند. به دنبال همین اختلافات؛ نتانیاهو در ادعایی جدید گفته است که تل‌آویو قصد اشغال غزه را ندارد و هدف از عملیات جاری اسرائیل «آزادسازی این منطقه از کنترل حماس» است!

نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش صهونیسی خواهان منطقه‌ای عاری از سلاح در غزه شده و گفته: بایستی در غزه یک حکومت مدنی و صلح‌آمیز تشکیل شود(!) که وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، حماس یا «هر گروه مسلح دیگر» نباشد.

اظهارات فریبکارانه نتانیاهو در حالی مطرح شده که تصاویر ماهواره‌ای تجمع نیروها و خودروهای اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه کرنی غزه را نشان می‌دهد، تصاویری که نشانه‌ای از احتمال حمله زمینی قریب‌الوقوع است.

مشخص است که حماس تنها نگرانی صهیونیست‌ها نسبت به غزه نیست، بلکه آن‌ها از کلیت غزه و فرهنگ مقاومت می‌ترسند. این موضوع در تحلیل‌های مردخای کیدار (افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی) به خوبی منعکس است: حتی اگر حماس غزه را ترک کند دو دقیقه بعد، مردم در میدان مرکزی غزه جمع می‌شوند و تأسیس حماس۲ را اعلام می‌کنند و دوباره تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا اسلحه و مهمات به دست بیاورند و به قدرتی برسند که بازهم مثل هفتم اکتبر اسرائیل را به چالش بکشانند!

درمقابل خط و نشان‌کشیدن‌های نتانیاهو؛ البته حماس نیز به رژیم صهیونیستی درباره ماجراجویی جدید در غزه هشدار داده و اعلام کرده که این ماجراجویی می‌‌تواند هزینه‌های سنگینی برای این رژیم نامشروع داشته باشد و غزه، هرگز جای تفریح برای متجاوزین و اشغالگران نخواهد بود.

حماس تأکید کرده؛ ملت و مقاومت فلسطین هرگز تسلیم یا شکست را نخواهند پذیرفت و طرح‌ها و توهمات نتانیاهو به شکست منتهی خواهد شد.

در یک اقدام نمایشی دیگر از ساختمان سازمان ملل، اظهاراتی از دبیرکل آن شنیده شده که طی آن هشدار داده اقدام اسرائیل برای اشغال غزه «تشدید خطرناکی» است که می‌تواند فاجعه برای فلسطینی‌ها را عمیق‌تر کند...

اما به واقع این سازمان با تمام وحشتی که از آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد، برگ‌های سیاهی از تاریخ ننگین یک سازمان بیطرف را در جهان ورق زده و قطعا آیندگان، این ساختمان منحوس، بزدلانی که بر صندلی‌های آن تکیه زده‌اند و تصمیمات گرفته شده در آن را هرگز فراموش نخواهند کرد. به دلیل بی‌خاصیتی چنین نهادهایی‌ست که حمایت‌های بی‌قید و شرط امثال شخص رئیس‌جمهور از نتانیاهو و سیاست‌های اشغالگرانه‌اش ادامه دارد. به گونه‌ای که برای تمام معترضان به سیاست‌های اشغالگرانه‌اش در داخل و خارج از آمریکا دندان نشان داده و آنها را تهدید می‌کند. او روز جمعه خواستار جریمه‌ای سنگین به مبلغ یک میلیارد دلار از مجموعه دانشگاه‌های دولتی ایالت کالیفرنیا بابت حمایت از غزه شد!

و در این میان؛ سکوت تاسف‌بار و شرم‌آور کشورهای عربی ازجمله مصر، اردن، عربستان و امارات در برابر جنایات اسرائیل برای مردم دنیا غیرقابل باور است. مکرم خوری مخول چه زیبا این سکوت و آرزویی که در پس آن نهفته است را توصیف کرده است: رژیم‌های عربی دوست دارند شبی بخوابند و بیدار شوند و ببینند نه فلسطینی وجود دارد و نه فلسطین، این رژیم‌ها با جنایتکار در یک طرف ماجرا هستند. آنها به فلسطینی‌ها به‌عنوان ملتی انقلابی نگاه می‌کنند که خواهان آزادی است؛ آن‌ها هیچ ملتی که آزاد، پاک‌دست، پویا و دموکراتیک باشد را نمی‌خواهند.

اما فقط این حاکمان غرب و دنیای عرب نیستند که با رژیم کودک‌کش دست همکاری داده‌اند، بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌های ثروتمند جهان در تمامی حوزه‌ها ازجمله کامپیوتر در کشتار مردم فلسطین دستانی خونین دارند و کارنامه نکبت‌باری از همکاری با جنایتکاران برای خود درست کرده‌اند. شبکه الجزیره در گزارشی به نقش مایکروسافت در همکاری با رژیم صهیونیستی پرداخته است.

تخریب مدرسه طیبۀ العودة در شرق شهر خان‌یونس توسط ارتش جنایتکار اسرائیل

