ویژه برنامه «دچار» از ۱۸ تا ۲۳ مرداد با اجرای مژده لواسانی و صدای مصطفی راغب روی آنتن شبکه افق می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی ویژه برنامه «دچار» از شنبه ۱۸ مرداد تا پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۲۴ بامداد از شبکه افق پخش می‌شود.

این ویژه برنامه به صورت زنده از کربلای معلی روی آنتن می‌رود و اجرای آن را مژده لواسانی برعهده دارد. «دچار» روایتی صمیمی و معنوی از حضور عاشقان حسینی در ایام اربعین است.

این برنامه شامل بخش‌های متنوعی مانند گفتگو با هنرمندان و فعالان فرهنگی، گزارش‌های میدانی از مسیر پیاده‌روی اربعین، پوشش زنده مراسم حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)، و همچنین آیتم‌های ویژه با حال‌وهوای اربعین است.

تیتراژ ویژه برنامه «دچار» را مصطفی راغب اجرا می‌کند، طراحی لوگو توسط محمد روح‌الامین و طراحی پوستر آن نیز توسط لیلا نیرومند انجام شده است.

«دچار» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و تلاش دارد حال و هوای پیاده‌روی اربعین، این رویداد عظیم معنوی را به مخاطبان و دلدادگان امام حسین(ع) برساند.

