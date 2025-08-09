برگزاری دورههای آموزشی ویژه مبلغان اربعین
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها از برگزاری دورههای آموزشی ویژه مبلغان اربعین و حضور مبلغان در موکبهای مسیر پیادهروی اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با تأکید بر اهمیت پیادهروی اربعین حسینی، آن را فرصتی بینظیر برای تحول درونی، افزایش بصیرت و آمادگی برای سربازی امام زمان عجّلاللهتعالیفرجهالشّریف دانست.
برقعی با اشاره به نقش راهبردی بانوان طلبه در روایتگری عاشورایی و جهاد تبیین در سطح بینالملل، افزود: این مسیر، فرصتی برای خودسازی، تقویت تعهد و خدمت صادقانه به زائران حسینی است.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیتهای جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در ایام اربعین حسینی پرداخت و گفت: پویش «روایت اربعین» به همت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی راه اندازی شد تا با هدف ثبت و ضبط تجربیات معنوی و فرهنگی زائران و خادمان اربعین، فضایی برای انتقال روح اربعین به نسلهای آینده فراهم کند.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها تأکید کرد: همه زائران و خادمان میتوانند با شرکت در این پویش، روایتگر این حرکت عظیم باشند.
برقعی همچنین از ساماندهی و حضور فعال طلاب مبلّغ این مجموعه در مسیر پیادهروی اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد: کاروان همپای قافله ۹ متشکل از بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب، اساتید و کارمندان جامعه الزهرا به عتبات عالیات اعزام شدهاند و در موکبهای مختلف در نجف و مسیر اربعین حضور دارند.
وی بیان کرد: ۵۱ نفر از مبلغان تخصصی در گروههای منظم و با ارائه گزارشهای دقیق، فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی را در موکبها انجام میدهند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، اعلام کرد: طلاب و اساتید جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در قالب پویش «سفیران زینبی» به موکبهای ایرانی و عراقی اربعین اعزام شدهاند تا خدمات فرهنگی و تبلیغی ویژهای ارائه دهند.
برقعی اضافه کرد: کاروان تخصصی تبلیغی متشکل از ۴۰ نفر با هدف حضور مؤثر در مسیر پیادهروی اربعین، در موکبها به فعالیت تبلیغی میپردازند.
وی همچنین به اجرای طرح «سفیران آیهها» اشاره کرد و گفت: در این طرح با هدف گسترش معارف جهاد و مقاومت و افزایش انس زائران با قرآن کریم، صفحات سوره مبارکه فتح در میان زائران توزیع میشود.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در ادامه بیان داشت: دوره آموزشی مجازی همگام با مبلغان اربعین ۴ با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد تا طلاب و مبلغان را برای تبلیغ مؤثر و هدفمند در ایام اربعین آماده کند، سرفصلهای این دوره شامل معارف زیارت، فنون خطابه، آشنایی با آداب مناطق مختلف عراق و جریانهای سیاسی فعال در این کشور بود.
برقعی اضافه کرد: برگزاری دوره دانشافزایی مبلغان اربعین از دیگر برنامههای این ایام جهت توانمندسازی طلاب و مبلغان در عرصههای مدیریت فرهنگی و تبلیغی موکب و کاروان، آداب زیارت اربعین و پاسخ به شبهات آن، مدیریت جهادی و تسهیلگری، مهارتهای تبلیغی، احکام ویژه اربعین، کاربردهای هوش مصنوعی در تبلیغ و… بود.
وی عنوان کرد: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در راستای ارتقا دانش مهارتی مبلغان در عرصه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خدماترسانی مبلغان امدادگر در مواکب اربعین، اولین دوره تربیت مبلغ امدادگر را برگزار کرد.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها افزود: در این دوره، تعداد ۴۰ نفر از مبلغان اعزامی به موکبهای مستقر در ایران و عراق با مباحث امدادی در مواقع اضطراری به صورت عملی و در موضوع تبلیغ چهره به چهره و ارتباط موثر با مخاطب، با تکنیکها و مهارتهای ارتباطی، راهکارهای ارتباط کلامی، موانع برقراری ارتباط موثر و غیره آشنا شدند.
برقعی خاطرنشان کرد: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها جهت توانمندسازی مبلغان، بسته محتوای تبلیغی را به دو صورت عمومی و ویژه کودک و نوجوان به مبلغان ارائه داده است.
وی در ادامه به فراخوان جذب بانوان علاقهمند برای خدمت افتخاری در قرارگاه مردمی اربعین در قم اشاره کرد و گفت: این قرارگاه، امسال برای نهمین سال پیاپی با هدف خدمترسانی فرهنگی و تبلیغی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام فعالیت میکند و در همین راستا، آمادگی خود را برای بهرهگیری از توان طلاب و علاقهمندان به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی اعلام کرده است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها بر ضرورت حفظ کرامت، همدلی و روحیه خدمت در این مسیر نورانی تأکید کرد و در پایان از زائران حسینی خواست نیت خود را مراقبت کنند و با دعا و توسل به اهلبیت علیهمالسلام، زیارت اربعین را نقطه آغاز دگرگونی معنوی و آمادگی برای سربازی امام زمان (عج) قرار دهند.