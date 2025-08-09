به گزارش ایلنا، سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها با تأکید بر اهمیت پیاده‌روی اربعین حسینی، آن را فرصتی بی‌نظیر برای تحول درونی، افزایش بصیرت و آمادگی برای سربازی امام زمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف دانست.

برقعی با اشاره به نقش راهبردی بانوان طلبه در روایت‌گری عاشورایی و جهاد تبیین در سطح بین‌الملل، افزود: این مسیر، فرصتی برای خودسازی، تقویت تعهد و خدمت صادقانه به زائران حسینی است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها در ایام اربعین حسینی پرداخت و گفت: پویش «روایت اربعین» به همت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی راه اندازی شد تا با هدف ثبت و ضبط تجربیات معنوی و فرهنگی زائران و خادمان اربعین، فضایی برای انتقال روح اربعین به نسل‌های آینده فراهم کند.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها تأکید کرد: همه زائران و خادمان می‌توانند با شرکت در این پویش، روایت‌گر این حرکت عظیم باشند.

برقعی همچنین از ساماندهی و حضور فعال طلاب مبلّغ این مجموعه در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد: کاروان همپای قافله ۹ متشکل از بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب، اساتید و کارمندان جامعه الزهرا به عتبات عالیات اعزام شده‌اند و در موکب‌های مختلف در نجف و مسیر اربعین حضور دارند.

وی بیان کرد: ۵۱ نفر از مبلغان تخصصی در گروه‌های منظم و با ارائه گزارش‌های دقیق، فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی را در موکب‌ها انجام می‌دهند.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، اعلام کرد: طلاب و اساتید جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها در قالب پویش «سفیران زینبی» به موکب‌های ایرانی و عراقی اربعین اعزام شده‌اند تا خدمات فرهنگی و تبلیغی ویژه‌ای ارائه دهند.

برقعی اضافه کرد: کاروان تخصصی تبلیغی متشکل از ۴۰ نفر با هدف حضور مؤثر در مسیر پیاده‌روی اربعین، در موکب‌ها به فعالیت تبلیغی می‌پردازند.

وی همچنین به اجرای طرح «سفیران آیه‌ها» اشاره کرد و گفت: در این طرح با هدف گسترش معارف جهاد و مقاومت و افزایش انس زائران با قرآن کریم، صفحات سوره مبارکه فتح در میان زائران توزیع می‌شود.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها در ادامه بیان داشت: دوره آموزشی مجازی همگام با مبلغان اربعین ۴ با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد تا طلاب و مبلغان را برای تبلیغ مؤثر و هدفمند در ایام اربعین آماده کند، سرفصل‌های این دوره شامل معارف زیارت، فنون خطابه، آشنایی با آداب مناطق مختلف عراق و جریان‌های سیاسی فعال در این کشور بود.

برقعی اضافه کرد: برگزاری دوره دانش‌افزایی مبلغان اربعین از دیگر برنامه‌های این ایام جهت توانمندسازی طلاب و مبلغان در عرصه‌های مدیریت فرهنگی و تبلیغی موکب و کاروان، آداب زیارت اربعین و پاسخ به شبهات آن، مدیریت جهادی و تسهیل‌گری، مهارت‌های تبلیغی، احکام ویژه اربعین، کاربردهای هوش مصنوعی در تبلیغ و… بود.

وی عنوان کرد: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها در راستای ارتقا دانش مهارتی مبلغان در عرصه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خدمات‌رسانی مبلغان امدادگر در مواکب اربعین، اولین دوره تربیت مبلغ امدادگر را برگزار کرد.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها افزود: در این دوره، تعداد ۴۰ نفر از مبلغان اعزامی به موکب‌های مستقر در ایران و عراق با مباحث امدادی در مواقع اضطراری به صورت عملی و در موضوع تبلیغ چهره به چهره و ارتباط موثر با مخاطب، با تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی، راهکارهای ارتباط کلامی، موانع برقراری ارتباط موثر و غیره آشنا شدند.

برقعی خاطرنشان کرد: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها جهت توانمندسازی مبلغان، بسته محتوای تبلیغی را به دو صورت عمومی و ویژه کودک و نوجوان به مبلغان ارائه داده است.

وی در ادامه به فراخوان جذب بانوان علاقه‌مند برای خدمت افتخاری در قرارگاه مردمی اربعین در قم اشاره کرد و گفت: این قرارگاه، امسال برای نهمین سال پیاپی با هدف خدمت‌رسانی فرهنگی و تبلیغی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام فعالیت می‌کند و در همین راستا، آمادگی خود را برای بهره‌گیری از توان طلاب و علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی اعلام کرده است.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها بر ضرورت حفظ کرامت، همدلی و روحیه خدمت در این مسیر نورانی تأکید کرد و در پایان از زائران حسینی خواست نیت خود را مراقبت کنند و با دعا و توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام، زیارت اربعین را نقطه آغاز دگرگونی معنوی و آمادگی برای سربازی امام زمان (عج) قرار دهند.

انتهای پیام/