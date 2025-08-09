پخش فصل سوم «طریق» از شبکه یک
فصل جدید برنامه «طریق» هر شب از شبکه یک سیما پخش میشود و تا اربعین ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل سوم «طریق» به تهیهکنندگی محمدحسین سعادتی و کارگردانی محمد پیوندی هر شب از شبکه یک سیما پخش میشود.
این فصل که به سفارش هئیت رهسپاران عصر ظهور روی آنتن رفته در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقهای تولید شده و تا روز اربعین ادامه دارد.
اجرای برنامه بر عهده مجید یراقبافان است و روایتها و قصههای افرادی را بازگو میکند که در مسیر اربعین با تجربهها و اتفاقات خاصی روبهرو شدهاند.
محمدحسین سعادتی، تهیهکننده این برنامه درباره تغییرات این فصل توضیح داد: «امسال ساختار طریق تغییر کرده است. در ابتدای هر قسمت، تعزیه یا نمایشی مرتبط با موضوع همان شب اجرا میشود.»
وی افزود: «مهمان ویژه این فصل، دکتر علی آقا محمدی است که همچون سالهای گذشته کاروان ۲۵۰۰۰ نفره "رهسپاران عصر ظهور" را که ۱۵۰۰۰ نفر آنها نوجوان هستند؛ همراهی میکند.»
دیگر عوامل برنامه عبارتند از: مدیر پروژه: حسین نیرومند، مجری طرح: رضا الهی، جانشین تهیهکننده: علیرضا چنگیزی، کارگردان نمایشی: میثم محمدخانی، دستیار برنامهریز کارگردان: امیرحسین توکلی، مدیر تدارکات: مهدی پورحسینی.