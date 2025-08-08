آخرین وضعیت سلامتی اکبر عبدی از زبان خودش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال سبزواران، بدنبال این اتفاق مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده سریال به همراه علی زادمهر مشاور رسانه ای سریال عصر امروز جمعه 17 مرداد به عیادت اکبر عبدی رفتند .

اکبر عبدی در این عیادت با تشکر از همکارانش در سریال سبزواران ،دوستان و طرفداران درباره آخرین وضعیت درمانی خود گفت : شامگاه پنجشنبه 16 مرداد کمی احاساس ناراحتی در دست و سر داشتم که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدم و تحت نظر پزشکان درمان آغاز شد .

وی ادامه داد : آزمایشات مورد نظر پزشکان انجام شده و خوشبختانه روند درمان به خوبی پیش رفته است و با صلاحدید پزشکان تحت نظر هستم و بزودی مرخص می شوم و خوشبختانه جای نگرانی نیست

وی با تشکر از پزشکان و تیم درمان ادامه داد : از همه مردم که همیشه به من لطف دارند تشکر می کنم و از همه انها طلب دعای سلامتی و عاقبت بخیری دارم



مرتضی رزاق کریمی نیز در این عیادت با ارزوی سلامتی برای اکبر عبدی اعلام کرد که بخشهای از سریال سبزواران قرار است در شهر مشهد و سبزوار فیلمبرداری شود که انشالله بزودی بعد از بهبودی کامل ایشان با سفر به مشهد مقدس ضمن زیارت بارگاه امام رضا (ع) سکاسنهای باقی مانده تصویربرداری می شود

انتهای پیام/