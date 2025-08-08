محمدرضا داوودنژاد شمع اجرای «آنسوی افسانه» را افروخت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مراسم شب چراغ نمایش «آنسوی افسانه» شب گذشته در حالی برگزار شد که محمدرضا داوود نژاد هنرمند و بازیگر سینماو تلویزیون کشور، از فعالیت تئاتریش در سال‌های پیش از انقلاب و تمرین در تماشاخانه سنگلج یاد کرد.

ابتدای مراسم مینو ملکی کارگردان نمایش آنسوی افسانه در خیر مقدم به حاضران گفت: باعث افتخار من است که امشب در خدمت شما تماشاگران و هنرمندان هستم. باعث افتخار من و گروه آنسوی افسانه است که امشب میزبان آقای داوود نژاد هنرمند بزرگ و فرهیخته کشورمان هستیم.

این هنرمند تئاتر ادامه داد: گروه آنسوی افسانه راه بسیار سختی را پشت سر گذاشت تا امروز حاصل تلاشش را در معرض دید شما عزیزان قرار دهد. در این مسیر مدیون زحمت‌های خانم مقتدی و مجموعه همکارانشان در تماشاخانه سنگلج و تمام دوستانی که با ما همکاری کردند تا این نمایش سرانجام روی صحنه برود هستیم. تشکر می‌کنم و قدردان همکاری‌شان هستم.

در ادامه مراسم محمدرضا داوود نژاد مهمان ویژه مراسم شبچراغ پیش از افروختن شمع با یاد از آفریننده هنر گفت: مسلماً درباره نمایشنامه و اجرا باید پس از دیدن آن صحبت کرد. در سال‌های جوانی و نزدیک به ۵۰ سال قبل زیاد به تماشاخانه سنگلج می‌آمدم. کار می‌دیدم و کار می‌کردم. پیش از انقلاب در این تماشاخانه نمایشنامه‌ای از پیراندلو را تمرین می‌کردیم.

وی ادامه داد: خیلی سال بود که به این سالن نیامده بودم. پس از مدت‌ها که آمده‌ام متوجه تعمیراتی که انجام شده است شدم. می‌بینم که رخی پیدا کرده دستی به آن کشیدند ولی از قدمتش کاسته نشده است. این تماشاخانه تقریباً هم سن من است.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه هنوز این سالن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با آرزوی موفقیت برای گروه نمایش، شمع شب چراغ نمایش آنسوی افسانه را افروخت.

در ادامه نخستین اجرای نمایش آنسوی افسانه با استقبال قابل توجه تماشاگران و هنرمندان تئاتر در ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه رفته و اجرای عمومی آن به طور رسمی آغاز شد.

