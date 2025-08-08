پیام تبریک مدیر عامل بنیاد رودکی به مناسبت روز خبرنگار
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد الهیاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی) در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، آنان را پاسداران حافظه هنری کشور خواند.
در متن پیام محمد الهیاری فومنی آمده است:
به نام نگارنده هستی
«روز خبرنگار» فرصتی است برای پاسداشت تلاشهای راویان فرهنگ و هنر ایران زمین؛ آنان که با صداقت و تعهد، روایتگر آیینهوار صدا، رنگ و حرکتاند و با واژه و تصویر، طنینِ ساز و صحنه را به جان جامعه پیوند میزنند.
شما که با قلمی آگاه و نگاهی عمیق، به ثبت جهان زیبای هنر و عرصههای رنگارنگ آن میپردازید، نقشی ماندگار در پاسداشت میراث فرهنگی این سرزمین ایفا میکنید.
باشد که صدای قلمتان، همچون نوای دلنشین سازها، در جان جامعه جاری بماند و صحنههای هنر ایران، همیشه با روایت شما زندهتر و درخشانتر شود.
اینجانب، در این روز، به شما ارجمندان که حافظان حافظه هنری این دیارید، درود میفرستم، به قلم و نگاهتان که هر دو آینهدار زیبایی و داناییاند، آفرین میگویم و برایتان توفیق روزافزون، سلامتی و روشنی قلم و اندیشه را آرزومندم.