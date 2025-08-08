خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیر عامل بنیاد رودکی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک مدیر عامل بنیاد رودکی به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671266
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بنیاد رودکی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، آنان را پاسداران حافظه هنری کشور خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله‌یاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی) در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، آنان را پاسداران حافظه هنری کشور خواند. 

 در متن پیام محمد اله‌یاری فومنی آمده است: 

به نام نگارنده هستی

    «روز خبرنگار» فرصتی است برای پاسداشت تلاش‌های راویان فرهنگ و هنر ایران زمین؛ آنان که با صداقت و تعهد، روایت‌گر آیینه‌وار صدا، رنگ و حرکت‌اند و با واژه و تصویر، طنینِ ساز و صحنه را به جان جامعه پیوند می‌زنند. 

شما که با قلمی آگاه و نگاهی عمیق، به ثبت جهان زیبای هنر و عرصه‌های رنگارنگ آن می‌پردازید، نقشی ماندگار در پاسداشت میراث فرهنگی این سرزمین ایفا می‌کنید. 

باشد که صدای قلمتان، همچون نوای دلنشین سازها، در جان جامعه جاری بماند و صحنه‌های هنر ایران، همیشه با روایت شما زنده‌تر و درخشان‌تر شود. 

اینجانب،   در این روز، به شما ارجمندان که حافظان حافظه هنری این دیارید، درود می‌فرستم، به قلم و نگاهتان که هر دو آینه‌دار زیبایی و دانایی‌اند، آفرین می‌گویم و برایتان توفیق روزافزون، سلامتی و روشنی قلم و اندیشه را آرزومندم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور