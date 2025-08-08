خبرگزاری کار ایران
«اراذل اجاره‌ای» در شوک ۳۲

روایتی مستند و واقعی از فعالیت‌های خشونت‌آمیز یک باند اراذل در تهران، جمعه ۱۷ مرداد از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا، قسمت سی‌ودوم مستند تلویزیونی «شوک» با عنوان «اراذل اجاره‌ای» به بررسی پرونده یک باند خشن می‌پردازد که اعضای آن، پس از آزادی از زندان، با برنامه‌ریزی دقیق و دریافت مبالغ مالی، مأموریت‌هایی نظیر ضرب‌وشتم، تهدید و شکنجه افراد را بر عهده می‌گرفتند.

این گروه، با سابقه زندان مشترک، در اقدامی خشونت‌آمیز حتی اقدام به قطع انگشت یکی از قربانیان کرده‌اند.

نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت پس از شناسایی مخفیگاه این باند و انجام عملیاتی پیچیده، در مرحله دستگیری با مقاومت مسلحانه یکی از اعضا مواجه شدند که پس از شلیک چندین گلوله، او بازداشت شد. دو عضو دیگر نیز در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

در این قسمت، بازسازی صحنه‌های جرم، اعترافات اعضای باند و تصاویر عملیات امنیتی به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین، سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا، درباره ابعاد امنیتی پرونده و اهمیت مقابله با چنین گروه‌هایی توضیح می‌دهد.

