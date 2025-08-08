«وحشی» در بخش رسمی جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو
«وحشی» در اولین حضور جهانی خود در پنجاهمین دوره جشنواره تورنتو حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلمنت، سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی و محصول اختصاصی پلتفرم فیلمنت، در پنجاهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو (TIFF) در بخش رسمی PrimeTime حضور خواهد داشت.
بخش PrimeTime جشنواره TIFF به نمایش آثار سریالی برگزیده از سراسر جهان اختصاص دارد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۶ سریال منتخب را برای نمایش انتخاب کرده است. امسال، برای نخستینبار، ایران با سریال «وحشی» در این فهرست معتبر حضور دارد.
جشنواره فیلم تورنتو در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است: «بخش پرایمتایم امسال میزبان جسورانهترین سریالهای جدید تلویزیونی از سراسر جهان است.»
سریال «وحشی» در کنار آثاری از کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، نروژ، رواندا، آفریقای جنوبی، هند و کانادا به نمایش درمیآید و به عنوان تنها نماینده خاورمیانه در این بخش، جایگاهی ویژه یافته است.
این اثر با عنوان بینالمللی The Savage در TIFF 2025 حضور دارد و International Premiere (نخستین نمایش بینالمللی) این سریال است. نمایش این سریال همراه با نشست پرسش و پاسخ با عوامل سازنده خواهد بود.
پنجاهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو، از تاریخ ۴ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (مصادف با ۱۳ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۴) در کانادا برگزار میشود.
سریال «وحشی» داستان داود اشرف، کارگر یک معدن را روایت میکند که به اتهام قتل دستگیر شده و مسیر زندگیاش دستخوش تحولی جدی میشود.
جواد عزتی، نگار جواهریان، احسان امانی، علیرضا ثانیفر، مهدی صباغی و محمد صابری از جمله بازیگران این سریال هستند.