خبرگزاری کار ایران
آغاز تولید انیمیشن سینمایی «بچه‌های جنگ»
کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، با پویانمایی «بچه‌های جنگ»، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی را در قالب فیلم سینمایی روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، مجموعه مهوا، تولید اولین انیمیشن سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران را با عنوان «بچه‌های جنگ» آغاز کرده است. این پروژه، حرکتی نوین در عرصه انیمیشن ایران به شمار می‌رود که با روایتی انسانی، کودک‌محور و هنری، به بازنمایی حماسه‌ای معاصر می‌پردازد.

«بچه‌های جنگ» نخستین انیمیشن بلند سینمایی درباره حمله ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی به ایران است. اثری که می‌کوشد از زاویه دید کودکان، مخاطب جهانی را با واقعیت تلخ تجاوز، و در عین حال امید، مقاومت و همبستگی مردم ایران آشنا کند.

این پروژه بخشی از چشم‌انداز کارخانه مهوا در تولید آثار خلاقانه، معناگرا و بین‌المللی است.

این مجموعه در تلاش است با تلفیق فناوری روز، روایت‌های بومی و طراحی هنری خاص، انیمیشن را به بستری برای انتقال پیام‌های فرهنگی و انسانی تبدیل کند.

اطلاعات تکمیلی و تصاویر پشت‌صحنه به‌زودی منتشر خواهد شد.

