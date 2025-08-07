بیانیه انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا، متن بیانیه انجمن روابط‌عمومی ایران به شرح زیر است:

«خبرنگار، راهگشای امید

در تنگنای بحران هاست»

در روزگار پرالتهابی که جامعه با چالش‌های پی‌در‌پی و پیچیده‌ای در عرصه‌های اجتماعی، روانی و ارتباطی روبه‌روست، نقش خبرنگار تنها روایت واقعیت نیست؛ بلکه روشن نگه‌داشتن چراغ امید، آگاهی و گفت‌وگو در دل بحران هاست.

انجمن روابط عمومی ایران، روز خبرنگار را نه تنها فرصتی برای گرامیداشت زحمات فعالان عرصه رسانه، بلکه یادآور رسالت مشترک همه کنشگران ارتباطی می‌داند؛

پاسداری از حق دانستن مردم، که خاستگاهی انسانی، اخلاقی و اجتماعی دارد و خبرنگار، امین و پاسدار این حق در میدان های پرمخاطره‌ است.

در روزگاری که شریان‌های ارتباطی درگیر مداخلات ، اختلالات و فیلترینگ‌اند ، و میدان اطلاع‌رسانی مسوولانه ، زیر فشارهای پیدا و ناپیدا و روایت سازی های واقع گریز، در معرض تهدید است ، آنان که شجاعانه و آگاهانه، در دل وقایع ایستاده‌اند، سزاوار تقدیر و تکریم‌اند؛ به‌ویژه صاحب قلمانی که در هنگامه‌ی جنگ و بحران ، روایت مردم را – آمیخته به خون، آوار و امید – به حافظه‌ی جمعی این سرزمین سپرده‌اند.

انجمن روابط عمومی ایران بر این باور است که توسعه پایدار و سلامت اجتماعی، بدون دسترسی آزاد به اطلاعات درست و شفاف، ممکن نیست.

نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در مقابله با شایعه، کاهش اضطراب جمعی، و تقویت اعتماد عمومی، بیش از همیشه حائز اهمیت است.

در این روز، در کنار تبریک به خبرنگاران فرهیخته و متعهد، بر هم‌سرنوشتی دیرین میان کنشگران عرصه ارتباطات اجتماعی و اهالی رسانه تأکید می‌کنیم ؛

آنها ، چه در رسانه ها و چه در نهادهای ارتباطی اگر در پی حقیقت باشند، دو بازوی مردم‌اند در مواجهه با گردبادهای تحریف، سکوت و انکار.

امید داریم خبرنگاران کشورمان، در فضایی ایمن، آزاد و همراه با احترام، بتوانند رسالت خود را با انگیزه، آرامش و حمایت اجتماعی ادامه دهند.

و امروز، در این روز ویژه، با گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه ، از همه‌ی آنان که در این مسیر پرتلاش گام برداشته و می دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

انجمن روابط عمومی ایران

۱۷ مرداد ۱۴۰۴

