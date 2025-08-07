«پیش به سوی جبهه+عکس
بنیاد رودکی در چهارمین هفته از پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه «پیش به سوی جبههها» که در سال ۱۳۶۶ توسط ارکستر سازهای بادی اجرا شده است را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها» و در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، قطعه «پیش به سوی جبههها» را بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقهمندان قرار داد.
آهنگسازی این قطعه را سید محمد میرزمانی بر روی شعری از حمید سبزواری بر عهده داشته و ارکستر سازهای بادی با همراهی گروه کر، ۲۷ فروردین سال ۱۳۶۶ آن را در باختران، قرارگاه نبی اکرم (ص) به اجرا درآورده است.
پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سالها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
عموم هموطنان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اطلاعرسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop بهصورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.
پیش از این نیز، سه قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین» و «ای ایران» در قالب این پروژه منتشر شده بود.