«پیش به سوی جبهه+عکس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها» و در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، قطعه «پیش به سوی جبهه‌ها» را بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داد.

آهنگسازی این قطعه را سید محمد میرزمانی بر روی شعری از حمید سبزواری بر عهده داشته و ارکستر سازهای بادی با همراهی گروه کر، ۲۷ فروردین سال ۱۳۶۶ آن را در باختران، قرارگاه نبی اکرم (ص) به اجرا درآورده است.

پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال‌ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

عموم هموطنان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop به‌صورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.

پیش از این نیز، سه قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین» و «ای ایران» در قالب این پروژه منتشر شده بود.

