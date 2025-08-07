عضو شورای سیاستگذاری چهلویکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر؛
تمرکز باید بر ارائه کار باکیفیت باشد/ رویدادی برای تمامی سلیقهها
عضو شورای سیاستگذاری چهلویکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر پیرامون رویکرد اعضای شورا، بهرهمندی از تمامی سلیقهها و نگاه غیرجنسیتی در این دوره از جشنواره نکاتی را بیان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ستاره بهشتی (نوازنده، مدرس دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری چهلویکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر) گفت: این دوره از جشنواره با هدف فراگیری و تنوع مخاطب، برای همه گروهها و سلیقههای موسیقایی طراحی شده است.
بهشتی درباره رویکرد و نگاه اعضای شورا به این دوره از جشنواره توضیح داد: در این دوره قرار است جشن همه سلیقهها و مخاطبها باشد؛ از همه گروههای سنی، اقوام، فرهنگها و سبکهای موسیقی استقبال خواهد شد. تلاش شورا این است که مخاطبان متنوع بتوانند از ظرفیتهای جشنواره بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تجربه خود در ادوار گذشته به عنوان شرکتکننده، داور و اکنون سیاستگذار در جشنواره موسیقی فجر افزود: امیدوارم در این دوره، توجه جدیتری به صنعت موسیقی، بهویژه گروههای کوچک و مستقل صورت گیرد و موسیقی بیش از پیش در دسترس عموم قرار گیرد.
بهشتی در خصوص حضور بانوان و اقشار مختلف خاطرنشان کرد: همواره تلاش بر پررنگتر شدن نقش بانوان در جشنواره بوده است؛ اما تمرکز اصلی میبایست بر کیفیت آثار و ارائه کار خوب بدون نگاه جنسیتی باشد. به دنبال حذف مرزبندیها هستیم تا جشنوارهای با حضور همه اقشار زیر پرچم هنر برگزار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این جشنواره، کسانی که زندگی خود را وقف موسیقی کردهاند، شایستگی حضور خواهند داشت و این رویداد میتواند زمینهای برای بهرهمندی همگانی از آثار هنری و موسیقایی فراهم کند.