به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عملیات ناپلئون»، «هفت سنگ»، «ریکا»، «فرشته های معمولی»، «آبادان یازده 60»، «گزارشگر ویژه»، «گودزیلا منفی یک»، «خبرنگار»، «استریلتسوف»، «خبر داغ»، «مجرم»، «خانه خلوت»، «میراث پدری»، «دیزی کوئوکا، ترسناک ترین حیوان دنیا»، «سفر جذاب یاکاری»، «کوهستان مه آلود»، «هیچگاه دیر نیست»، «هویت مجازی»، «پارک ژوراسیک 3»، «تنها در اعماق»، «بادیگارد محبوب من»، «قانون»، «دنیای ژوراسیک»، «مادر و پسر - خبرچین و اسلحه»، «خاکستر سبز»، «به قدر کافی»، «دنیای ژوراسیک 2»، «شنود»، «اشک هور»، «پسر کاراته باز»، «نبرد خرگوشی 1»، «مکاماتو»، «باشگاه آناک ریما»، «تاریکی»، «سیکاریو» و «تلقین»؛ پنج‌شنبه و جمعه 16 و 17 مرداد ماه مصادف با روز خبرنگار از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «عملیات ناپلئون» به کارگردانی «اسکار تئور اکسلسون»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لیان گلن، جک فاکس و ویوان اولافسدوتیر آمده است: یک خانم وکیل به قتلی متهم می شود که مرتکب نشده و پایش به دسیسه ای بین المللی توسط نیروی سازمان سیا (آمریکا) باز می شود. تنها راه نجات او برملا کردن راز یک هواپیمای قدیمی آلمانی از جنگ جهانی دوم است که آمریکایی ها به دنبال دستیابی به آن هستند اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «هفت سنگ» به کارگردانی «عبدالرضا نواب صفوی»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم داستان یک جوان یهودی ضد اسرائیلی به نام دیوید پسر خاخام الیاس شمعون است که پس از سال‌ها اقامت در هلند و پایان تحصیلاتش به قصد دیدار با شیخ کریم رهبر جنبش انتفاضه وارد فلسطین می‌شود اما به وسیله سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) شناسایی شده و ...

داریوش ارجمند، زنده یاد امین تارخ، زنده یاد آتیلا پسیانی، بهروز بقایی، اصغر همت، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی و حمیرا ریاضی در فیلم سینمایی «هفت سنگ» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «ریکا» به کارگردانی «مسعود فرخنده»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 08:00 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره آقای مسعودی، معلم میانسالی است که در سال آخر خدمتش، برای تدریس به بچه های یک روستا به نام گاوپُشته به آنجا اعزام می شود. در روستا وی متوجه حضور پسر نوجوانی به نام سهراب می شود که پدرش محیط بان بوده و پیش از تولد وی از دنیا رفته است. سهراب پسری گوشه گیر و اجتماع ستیز است که به خاطر آزار و اذیت هایش، دیگر بچه ها از او می ترسند و به همین دلیل به مدرسه هم نمی آید. آقای مسعودی که بسیار به تربیت بچه ها اهمیت می دهد، معتقد است علت عمده رفتارهای سهراب، کمبود محبتی است که در اثر از دست دادن پدرش و همچنین اذیت هایی که از سوی برخی از بچه ها و والدینشان دیده به وجود آمده، از همین رو تمام تلاش خود را به کار گرفته تا ...

محمد مختاری، سپیده پهلوان زاده، آرزو بنایی، علی سولقانی، علی رشیدی و مستعان کابلی در فیلم تلویزیونی «ریکا» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «فرشته های معمولی» به کارگردانی «جان گان»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 18:10 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هیلاری سوانک، آلان ریچسون و امیلی میشل؛ درباره دختر کوچکی به نام میشل است که مادر خود را در اثر نارسایی کبدی از دست داده و این بیماری را از مادر به ارث برده است. هم اکنون در ۵ سالگی اگر برای میشل پیوند کبد انجام نشود جان خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر شانی آرایشگری است که پسر خود را به تنهایی بزرگ کرده و به دلیل اعتیاد به مواد مخدر بین او و پسرش فاصله افتاده است. شانی به اصرار دوستش به یک دوره ترک اعتیاد می رود و در آنجا در می یابد برای فائق آمدن بر این مشکل، باید انگیزه ی خوبی در او ایجاد شود. او به طور اتفاقی داستان میشل را در روزنامه می بیند و تصمیم می‌گیرد به خانواده آنها کمک کند. شانی در ابتدا با آرایشگری مقداری پول برای آنها جمع آوری می‌کند اما هزینه‌های درمان میشل تا زمان پیوند کبد بسیار بالاست و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «آبادان یازده 60» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 24:00 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سال ۱۳۵۹ خبر سقوط خرمشهر می‌آید و در نهایت شهر به دست عراقی‌ها می‌افتد. عراقی‌ها تا یک قدمی آبادان پیشروی می‌کنند اما کارکنان رادیون نفت آبادان حاضر به خالی کردن ساختمان رادیو نمی‌شوند. آن‌ها می‌خواهند وظیفه‌شان را در قبال خبررسانی و روحیه دادن به مردم انجام بدهند و ...

علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده 60»؛ به هنرمندی پرداخته‌اند.

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» به کارگردانی «ریکی جرویس»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتباها به جای پاکت حاوی نامه های او، پاکت حاوی پاسپورت ها و پول ماموریت را به سطل زباله می اندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله می شوند. فرانک که از دست فینچ به شدت عصبانی شده در پی راهی برای فرار از عواقب جاماندنشان است که فینچ پیشنهاد می دهد به کافی تریای جلوی ساختمان شبکه بروند تا راه حلی پیدا کنند. یک زوج اکوادوری صاحب کافه هستند و به آن دو پیشنهاد می کنند که از طبقه بالای کافی تریا گزارش های خود را به شبکه مخابره کنند. فینچ هم به فرانک پیشنهاد می دهد که صدای درگیری هایی جنگی را با کامپیوتر شبیه سازی کنند. آن دو که چاره ای ندارند و در صورت بازگشت به شبکه اخراج می شوند شروع به ارسال گزارشات جعلی خود می کنند که ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «گودزیلا منفی یک» به کارگردانی «تاکاشی یامازاکی»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مینامی هامابی، رینوسوکه کامیکی و ساکورا اندو خواهید دید: ستوان کویچی شیکیشیما خلبان جنگده کامیکازه، کشور ژاپن در سال 1945، روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، هواپیمایش را به بهانه مشکل فنی در جزیره ای به نام اودو فرود می آورد. پس از بررسی تکنسین های فنی متوجه می شوند هواپیما سالم است. در واقع ستوان شیکیشیما از جنگ فرار کرده است. در همان شب در جزیره با حمله موجود عظیم الجثه ای مواجه می شوند. سربازان عنوان می کنند مردم محلی به این موجود گودزیلا می گویند. آنها در دفاع از خودشان ناکام می مانند و اکثرشان کشته می شوند. شیکیشیما زنده می ماند و به توکیو می رود. جنگ تمام شده و محل زندگیش در اثر بمب باران نابود شده است. خواهرش سومیکو که همسر و سه فرزندش را از دست داده است به او می گوید که پدر و مادرشان در بمب باران کشته شده اند. شیکیشیما در بازار با زنی به نام نوریکو مواجه می شود که به همراه یک نوزاد اکیکو است. آنها گرسنه اند. او آن دو را به خانه مخروبه خودش می برد تا غذا بخورند. این ماجرا سبب ازدواج نوریکو با کویچی می شود. کویچی برای مخارج زندگیشان به گروه تخریب مین های دریایی به جای مانده از جنگ، ملحق می شود. بعد از مدتی او به همراه همکارانش در دریا با گودزیلا مواجه می شوند که با کمک یک ناو جنگی بزرگ به نام تاکائو نجات می یابند اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «خبرنگار» به کارگردانی «دیوک نوح»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جو جونگ سوکلی، چانگ هون لی و دونگ یونگ خواهیم دید: موهیوک خبرنگار جوانی که به تازگی از همسرش جدا شده به دلیل تحقیق در مورد فساد یک شرکت بزرگ که دست بر فضا حامی مالی روزنامه است مورد توبیخ قرار گرفته و به هیچ وجه شرایط مالی و روحی خوبی ندارد که ناگهان یکی از خواننده های روزنامه تماس می گیرد و آدرس محل زندگی و اطلاعاتی در مورد یک قاتل زنجیره ای به او می دهد موهیوک ابتدا ماجرا را جدی نمی گیرد ولی وقتی می بیند موقعیت شغلیش به خطر افتاده ماجرا را پیگیری می کند ....

**************************************************

فیلم سینمایی «استریلتسوف» به کارگردانی «ایلیا اوچیتل»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی الکساندر پتروف، استاسیا میلوسلاوسکایا و الکساندر یاتسنکو خواهیم دید: ادوارد استرلتسوف در بیست سالگی به دلیل استعدادی که در فوتبال دارد توسط یکی از مربی های سرشناس فوتبال شوروی به دنیای حرفه ای فوتبال وارد می شود. او در ابتدا با یک تیم درجه چند شروع می کند اما چیزی نمی گذرد که وارد تیم ملی می شود. اما او پسری خوشگذران و سرخوش است و لذا توسط اعضای حزب کمونیست تصمیم گرفته می شود که ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «خبر داغ» به کارگردانی «فیلیپ مارتین»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کانر سوییندلز، کیت فلیتوود، جنیفر وین، کالین ولز، روفوس سیول، بیلی پایپر و لیا ویلیامز خواهید دید: اندرو پسر ملکه انگلستان با جفری اپسین ارتباط صمیمی دارد. اپسین قاچاقچی زنان و دختران زیر سن قانونی است. اندرو سالیان زیادی است که با اپسین در ارتباط است او در جزیره خصوصی و خانه اپسین چندین بار اقامت داشته است و به دختران از جمله ویرجینیا رابرتس تعرض کرده است. اپسین به جرم قاچاق زنان و دختران زیر سن قانونی توسط پلیس دستگیر شده و در زندان خودکشی می کند. به دلیل این اتفاقات و اسناد و مدارک موجود مردم انگلیس اندرو را مردی هوس ران می دانند. حال او برای حفظ آبرویش با خبرگزاری بی بی سی مصاحبه می کند و همه اتهاماتش را رد می کند که این مصاحبه باعث می شود بیشتر رسوا شود و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «مجرم» به کارگردانی «آریل رومن»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 24:00 از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رایان ری نولدس و کوین کاستنر خواهید دید: بیل پوپ مامور امنیتی (CIA) قرار است با هکری به نام داچمن که به سیستم سپر دفاعی آمریکا دسترسی پیدا کرده معامله کند. داچمن نرم افزاری طراحی کرده که توان شلیک موشک به هر نقطه ای را دارد. پوپ قرار است با تضمین جانی و چند میلیون دلار با این هکر معامله کند. از طرفی مردی اسپانیایی به نام خاویر که آنارشیست است نیز به دنبال این هکر است و می خواهد این برنامه یا همان حفره امنیتی را از او بخرد. پوپ این هکر را در خانه امنی که فقط خودش از مکان آن اطلاع دارد، پنهان کرده است. پوپ وقتی می خواهد پول ها را به داچمن برساند توسط افراد خاویر تعقیب می شود و بعد از اینکه پول ها را در جایی پنهان می کند توسط افراد خاویر دستگیر و کشته می شود. ماموران امنیتی جنازه نیمه جان پوپ را یافته و با یک جراحی نادر حافظه او را به مغز یک جانی و خلافکار به نام جریکو انتقال می دهند تا شاید از این طریق بتوانند مکانی که هکر در آن پنهان شده را بیابند. اما جراحی چندان موفقیت آمیز نبوده و جریکو فقط یک سری تصاویر پراکنده را به یاد می آورد. جریکو از دست مامورهای امنیتی فرار می کند تا شاید بتواند کیف پر از پول را که پوپ در جایی پنهان کرده پیدا کند. از طرفی او ناخواسته و بر اساس حافظه پوپ به خانه او می رود و ...

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «خانه خلوت» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ایرجلال الدین مردی میانسال است که در گذشته پاورقی نویس مطبوعات بوده، او در حال حاضر هر چه می نویسد از طرف مطبوعات رد می شود. چون آنها اعتقاد دارند داستان های او دیگر جذاب نیست. امیر جلال برای زندگی به این کار نیاز دارد اما هر چه می زند به در بسته می خورد. او به همراه همسر و خواهر زاده همسرش در خانه بزرگ پدری امیر جلال زندگی می کنند و تنها از پس انداز خود استفاده می کنند که آن هم کم کم رو به اتمام است. از طرفی بساز بفروش محل هم به او فشار آورده که خانه پدری را برای برج سازی به او بفروشد که امیرجلال راضی به این کار نیست تا این که ...

زنده یاد عزت الله انتظامی، زنده یاد نیکو خردمند و فاطمه گودرزی در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «میراث پدری» به کارگردانی «کیکو تسوروکا»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کائورو کوبایاشی، مایو هوا و ریوتا باندو آمده است: میاکو دختر جوانی است که پس از اتمام دبیرستان برای کمک مالی، بخشی از وقتش را در یک فروشگاه کار می کند و بخش دیگر را در کارگاه تولید ظروف سفالی لاکی پدرش می گذراند. مادر میاکو سال ها پیش از پدرش جدا شده و برادرش شغل نیاکانش را رها و مغازه سلمانی دارد. برادر میاکی تصمیم می گیرد با وجود مخالفت پدرش به همراه دوستش برای انجام کار مورد علاقه اش به خارج برود. میاکی به خاطر علاقه به هنر لاکی، کار در فروشگاه را رها و با سفارش دوست برادرش پیانویی را با هنر لاکی تزئین می کند اما ...

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «دیزی کوئوکا، ترسناک ترین حیوان دنیا» به کارگردانی «ریکارد کوسو»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دیزی یک کوئوکاست که باید همیشه لبخند بزند کوئو کاها به لبخندشان مشهور هستند و والدین دیزی از او می خواهند که همیشه لبخند بزند. ولی دیزی دوست دارد که در مسابقات ترسناک ترین حیوانات شرکت نماید. والدینش برای او بلیط شهر سانچوری جایی که مسابقات ترسناک اجرا می شود را می گیرند و دیزی در آنجا با فرانکی قهرمان سابق مسابقات آشنا می شود و از او می خواهد که به او آموزش دهد. فرانکی با اصرار دیزی قبول می کند و او را به جایی که ورزشکاران را انتخاب می نمایند می برد. دیزی در مسابقات ابتدایی انتخاب شده و ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «سفر جذاب یاکاری» به کارگردانی «خاویر جاکومتی»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: یاکاری پسر بچه ای از قبیله سینوپس سرخپوست ها است. قبیله باید با سفر بوفالوها سفر نماید و در خطر سرما و طوفان قرار دارد. ولی یاکاری به دنبال یک اسب به نام آذرخش کوچولو رفته است. او آذرخش کوچولو را که پایش زیر یک سنگ گیر کرده نجات می دهد و بعد عقاب به او یک پر هدیه می دهد که می تواند با حیوانات صحبت نماید. او با اذرخش کوچولو صحبت می کند و زمانی که چند نفر از قبیله دیگر اسب های وحشی را گرفته اند آنها را نجات می دهد. والدین یاکاری به دنبال او هستند ولی قبیله سفر کرده است و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «کوهستان مه آلود» به کارگردانی «فان آن»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پیتر فام، ترونگ دین هوانگ و سایمون کوک خواهیم دید: فی یک رزمی کار است که با همسرش لانه زندگی خوبی دارد. لانه نابینا است و فی برای به دست آوردن هزینه های زندگیشان در مبارزات زیادی شرکت می کند. بارائو خلافکاری است که از فی می خواهد که برای او کار کند ولی فی قبول نمی کند و بارائو به خانه فی رفته و لانه را می کشد. فی به دنبال بارائو به روستای کوهستان مه الود می رود و با روستائیان و کدخدا آشنا می شود. بارائو و افرادش که کار قاچاق انسان می کنند چندین نفر از روستائیان را ربوده اند و ...

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «هیچگاه دیر نیست» به کارگردانی «مارک لمپرل»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جکی ویور، جیمز کرامول و دنیس واترمن؛ گروهی از پیرمردها که ساکن خانه سالمندان لینوود هستند دست به دست هم می دهند تا از آن جا فرار کنند و رویاهایشان را قبل از آن که خیلی دیر شود محقق کنند. جکی پس از 50 سال برای دیدن نورما زن مورد علاقه اش که قبلا در جنگ با او آشنا شده، داوطلبانه به خانه سالمندان لینوود می رود، اما درمی یابد که او برای انجام یک سری معالجات به خانه سالمندان دیگری منتقل شده است. جکی قصد دارد از آنجا خارج شود که با ممانعت مدیر آنجا به نام خانم لین مواجه می شود. نورما در مراحل اولیه آلزایمر است. تمام ترس جکی این است که تا زمان بازگشت نورما، او دیگر جکی را به یاد نیاورد. وی از دوستان قدیمی اش که اتفاقا در جنگ با هم گروهی به نام صف شکنان را تشکیل داده بودند، کمک می گیرد که برای فرار به او کمک کنند تا بتواند به نورما برسد. البته پیرمردهای دیگر هم خودشان اهدافی برای فرار از لینوود دارند که ...

**************************************************

فیلم تلویزیونی «هویت مجازی» به کارگردانی «محمد حجت ذیجودی»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره یک خبرنگار آمریکایی است که برای پوشش خبری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با یک هویت جعلی وارد ایران می شود تا بتواند در پوشش یک خبرنگار عربی و با همدستی یکی از تجار با وارد کردن ابزارهایی که در ساخت سلاح های هسته ای به کار می رود، مسیر مذاکرات هسته ای را منحرف سازد، غافل از اینکه به محض ورود در زیر پوشش نیروهای اطلاعات و عملیات قرار می گیرد و ...

محمد مختاری، امین مومنی پور، ابوالفضل عقیلی، داوود عسکری، سعید کریمی، آویشن بیکایی، نوید آذربار، هلیا مشایخی، هدی نوری زاده، مهرداد جعفری، پیمان سلمان زاده و سیاوش عیسی زاده در فیلم تلویزیونی «هویت مجازی» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «پارک ژوراسیک 3» به کارگردانی «جو جانستون»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سم نیل، ویلیام اچ میسی، تیا لئونی، آلساندرو نیوولا، تره‌ور مورگن، جان دیهل، مایکل جیتر، بروس ای یونگ و لورا درن خواهیم دید: دکتر آلن گرانت، رسماً اعلام می کند که تحت هیچ شرایطی به جزیره دایناسورهای ماقبل تاریخ باز نخواهد گشت. البته او بعداً با اصرار یک زوج میانسال، می پذیرد که به عنوان راهنما، به جزیره مذکور سفر کند اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «تنها در اعماق» به کارگردانی «یوآخیم هدن»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی موا گامل، مادلین مارتین و ترین ویگن خواهیم دید: تووا و آیدا دو خواهرند که برای غواصی در فصل زمستان به یک ساحل اقیانوسی می روند آنها وسایلشان را در پناه کوه می گذارند و می روند و تووا در اثر افتادن یک تخته سنگ در کف اقیانوس گیر می افتد و نمی تواند خارج شود. آیدا هم هر چه تلاش می کند نمی تواند او را نجات دهد. او برای آوردن کمک می رود و وارد یک خانه ساحلی می شود که یک سگ در آن خانه است که وی را می گیرد و آیدا او را با چاقو می کشد و بعداز بستن پایش و برداشتن کپسول اکسیژن دوباره سراغ تووا می رود و بعد از سختی بسیار بالاخره او را نجات می دهد و هر دو به ساحل می آید و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «بادیگارد محبوب من» به کارگردانی «سامو هونگ»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سامو هونگ، ژاکین چان و کین کین لی آمده است: دینگ بادیگارد بازنشسته است که به شدت افسرده و تنهاست، او سال ها پیش روزی مسئول نگهداری از نوه دختری خود می شود اما با یک سهل انگاری نوه وی مفقود شده و دینگ که در تمام عمر محافظ شخصی افراد زیادی بوده در مواجهه با این اتفاق از همان زمان دچار شوک روحی می شود، دخترش نیز برای همیشه با او قطع ارتباط می کند. او اکنون به تنهایی در یک خانه کوچک زندگی می کند و دچار بیماری فراموشی است. در همسایگی دینگ دختر بچه ای به نام چری به همراه پدر خود زندگی می کند. پدر چری یک خلافکار حرفه ای است که دائم او را در خانه تنها می گذارد. چری نیز در زمان تنهایی به منزل دینگ می رود، آنها با کارهایی نظیر ماهیگیری و گردش و تفریح با یکدیگر زمان خوشی را می گذرانند و چری تنها کسی است که می تواند دینگ را خوشحال کند. پدر چری به عده ای از خلافکاران مبلغ زیادی بدهی دارد و آنها در مقابل عدم دریافت پول از وی می خواهند تا برایشان سرقتی بزرگ انجام دهد. پدر چری نیز این سرقت را به بهترین نحو انجام داده و توسط پلیس تحت تعقیب است. او که مقدار بسیار زیادی طلا در دست دارد به خانه خود پناه می برد. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «قانون» به کارگردانی «فرامرز قریبیان»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مفخم فردی که قاچاقچی بین‌المللی است بار دیگر به ایران بازگشته تا محموله‌ای را با نظارت خود به خارج از کشور بفرستد. او این بار در یک معامله پنج میلیارد تومان شمش طلا از یک تاجر یهودی کلاهبرداری می‌کند. در این بین سرگرد ملک که چند سال پیش همسرش را در راه دستگیری مفخم از دست داده، مأمور پرونده‌ی مفخم می‌شود تا به کمک سروان نصر او را به دام بیاندازند. سروان ملک این‌بار با کمک یک نفوذی به نام چنگیز که در باند مفخم است از محل اختفای آنها و همچنین از محل انبار کالاهای قاچاق آگاه می‌شود....

فرامرز قریبیان، عبدالرضا اکبری، منوچهر حامدی، نرسی گرگیا و جمشید جهان‌زاده در فیلم سینمایی «قانون» ایفای نقش کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «دنیای ژوراسیک» به کارگردانی «کالین ترورو»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریس پرت، برایس دالاس هاوارد، وینسنت دن آفریو، جیک جانسون و نیک رابینسون خواهیم دید: پس از ۲۲ سال از اتفاقاتی که در فیلم پارک ژوراسیک افتاد، حال پارک تبدیل به مکانی پردرآمد برای صاحبان آن شده که خانواده های زیادی به همراه فرزندانشان برای تماشای دایناسورهای غول پیکر به این محل می آیند. درست زمانی که همه چیز در امن و امان است، یک مرد ثروتمند هندی که ماسرانی نام دارد، برای کسب سود بیشتر و با در اختیار گرفتن دانشمندانی باهوش پروژه برای به وجود آوردن...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «مادر و پسر - خبرچین و اسلحه» به کارگردانی «فیلیپ استال»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الیور دووتی، چابریس، ناپیر لارنس و اندرو مورتون خواهیم دید: پس از قتل رئیس مافیای قدرتمند، اولگ، توسط یک قاتل حرفه‌ای، همسر او، گرتروود، به همراه پسرشان، مکس، رهبری سازمان را بر عهده می‌گیرند. با افزایش چالش‌ها و حل‌نشدن معمای قتل، گرتروود تیمی را برای کشف حقیقت تشکیل می‌دهد. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره فردی به نام هادی است که برای فیلمسازی راهی کرواسی می‌شود. عزیز، دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری به نام فاطمه کمک می‌گیرد. هادی به وسیله آشنایی با زنی به نام حنیفه به جستجوی فاطمه می‌پردازند. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه برده و متوجه می‌شود که آن‌ها قصد ازدواج داشته‌اند که این مطلب توسط اصغر دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان می‌شود. پلیس کرواسی هادی را به علت نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و ...

زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «به قدر کافی» به کارگردانی «فرانچسکو فالاساکی»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوییجی فدل، بندتا پورکارولی، وینیچو مارکیونی و والریا سولارینو خواهیم دید: آرتورو سرآشپز با مهارتی است که به خاطر بیکار شدن و اخراج از رستوران، بداخلاق می شود و با اطرافیانش رفتار خوبی ندارد. به خاطر دعوا و کتک کاری مدتی به زندان می رود و پس از آزادی از زندان به کار اجباری به موسسه ای به عنوان مربی آشپزی فرستاده می شود. مسئول موسسه زنی به نام آنا است که مسئول و سرپرست نگهداری از کودکان اوتیسمی است. در موسسه پسر جوانی به نام گویدو از استعداد بالایی در آشپزی برخوردار است. در روزهای ابتدایی آرتورو نمی تواند با افراد موسسه ارتباط دوستانه خوبی برقرار کند اما پس از چند روز سرانجام با یکدیگر رفیق می شوند. تا این که گویدو در مسابقه آشپزی به عنوان یکی از شرکت کنندگان در آشپزی انتخاب می شود و آرتورو را به عنوان مربی معرفی می کند. آرتورو مجبور می شود در این سفر با او همراه شود. آرتورو به عنوان یک مربی تاثیر خوبی می تواند بر گوید و بگذارد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «دنیای ژوراسیک 2» به کارگردانی «خوان آنتونیو بایونا»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریس پرات، برایس دالاس هاوراد و راف اسپال خواهید دید: 6 ماه پس از حادثه ای که منجر به تعطیلی پارک ژوراسیک در جزیره ژوراسیک شد یک گروه از مزدوران برای جمع آوری نمونه های دی ان ای دایناسور ها وارد جزیره می شوند. آنها همچنین قصد دارند نمونه ژن دایناسور مهندسی شده، ایندومینوس رکس را جمع آوری کنند. ولی مورد حمله داناسورهای گوشت خوار قرار گرفته و تعدادی از آنها کشته می شوند. سه سال بعد با فعالیت آتشفشان در جزیره عده ای از مقامات و مردم طرفدار حقوق حیوانات بحث نجات گونه های باقیمانده از جزیره را مطرح می کنند. ولی مقامات ارشد با این کار مخالفت می کنند. کلر با لاک وود صاحب پارک ملاقات می کند و لاک وود به او می گوید که آنها قصد دارند بعضی از گونه ها را به جزیره ای دیگر انتقال دهند که ...

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «شنود» به کارگردانی «جاکومو مارتلی»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مایا سانسا، آندریا تیدونا و جِیمز پارکس آمده است: شرکت خصوصی گیانی موفق شده است سیستم شنود بی نظیری را طراحی نماید. این سیستم میکروفن تلفن های خانگی موجود در هر ساختمان را تبدیل به یک وسیله جاسوسی غیرقابل تصور می نماید که در هر نقطه دنیا صدای محیط را در اختیار شرکت گیانی قرار می دهد. آژانس امنیت ملی امریکا نسبت به این سیستم علاقه نشان می دهد و قرارداد سنگینی میان آژانس و شرکت گیانی منعقد می گردد. جیمز یکی از مأموران کهنه کار شنود در آژانس امنیت ملی امریکاست که سال ها پیش مأموریت های مختلفی را در کشورهای اروپایی به انجام رسانده است. جیمز در اثنای عملیات متوجه می شود دیگر مأموران آژانس و مزدوران شرکت قصد کشتن دختری در ایتالیا را دارند که به اسرار قرارداد غیرقانونی و پنهانی آژانس پی برده است. جیمز در می یابد که فرانچسکا دختری که قرار است قربانی شود ...

**************************************************

فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان می‌دهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژه‌ای به مادر شهید و احوالات وی دارد. مادر شهید هاشمی با نام ننه علی شناخته می‌شد. او سال‌ها پس از مفقود شدن فرزندش در انتظار بازگشت او بود و در هیاهوی آژیر خطر دوران جنگ و صدای گوش‌خراش ضدهوایی‌ها، آرام روی سکوی جلوی در خانه به انتظار بازگشت پسرش از جبهه می‌نشست و ...

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه کودک

فیلم سینمایی «پسر کاراته باز» به کارگردانی «هارالد زوارت»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جکی چان، جادن اسمیت و تاراج پی هنسون؛ درباره دری پارکر 12ساله است که به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت می‌کند. دری پس از رسیدن به چین با سختی‌های زیادی روبه‌رو می‌شود. از جمله مشکل زبان و پیداکردن دوست. در همین هنگام با پسری به نام چانگ نیز به مشکل برمی‌خورد. چانگ با گروهی از دوستانش که همگی کونگ فو کارانی حرفه‌ای هستند، در مواجهه با دری زورگویی می‌کنند. دری تلاش می‌کند در برابر آن‌ها بایستد اما بارها از آنها کتک می‌خورد. این باعث منزوی شدن و اضطراب بیشتر او می‌شود. رابطه‌ی دری با مادرش هم خیلی خوب نیست و از مشکلاتش برای او حرفی نمی‌زند. در این میان دری با مرد تعمیرکاری به نام هان آشنا می‌شود. هان مرد مرموزی به نظر می‌آید که خیلی خوب کونگ فو را بلد است. بعد از این که یک بار دری را از دست چانگ نجات می‌دهد، دری از او می‌خواهد تا به او کونگ فو بیاموزد و هان به سختی می‌پذیرد که ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «نبرد خرگوشی 1» به کارگردانی «ویل گلاک»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره پیتر خرگوش بازیگوشی است که همراه با سه خواهر خود و دوستانش در مزرعه زندگی می‌کند. آن‌ها گاهی برای تأمین غذای خود به زمین شخصی آقای مک‌گریگور می‌روند و از محصولات آنجا می‌خورند‌. آقای مک‌گریگور هربار از این کار آن‌ها خشمگین شده و سعی می‌کند نابودشان کند‌. اما هر بار دختر مهربانی که همسایه‌ی آقای می‌گریگور است و بی نام دارد خرگوش‌ها را از دردسر نجات می‌دهد. وقتی آقای مک‌گریگور می‌میرد و املاک او به برادرزاده‌اش توماس مک‌گریگور ارث می‌رسد. توماس مانند عمویش رابطه‌ی خوبی با حیوانات ندارد. این موضوع سبب دردسر پیتر و خانواده اش می شود و ...

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «مکاماتو» به کارگردانی «نظام رزاق و زوبیر محمد زکریا»، پنج‌شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره پسر جوان و خلاقی به نام آماتو است که زندگی‌اش وقتی به طور اتفاقی بر روی یک ربات مرموز به نام مکابات برمی‌خورد، تغییر می‌کند. آماتو یک زندان سفینه ای پیدا می کند که ربات های بدی که روی زمین سقوط کرده اند در آن زندگی می کنند. مکابات یکی از این ربات هاست که توانایی تبدیل کردن اشیاء معمولی به ابزارهای پیشرفته را دارد. آماتو رئیس مکابات می شود و آن دو با هم شروع به دستگیر کردن ربات های بد می کنند. این ربات شگفت‌انگیز توانایی استثنایی تبدیل اشیاء عادی به دستگاه‌های پیشرفته و فناورانه را دارد. همراه با پذیرش دوستی جدیدش با مکابات، آماتو در ماجراهای هیجان‌انگیزی شرکت می‌کند و قدرت‌های مختلف اشیاء روزمره را به کار می‌گیرد اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «باشگاه آناک ریما» به کارگردانی «آریل ابوبکر»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی بتو کوسیاری، ایدان عدن و صالح الدین ابوبکر؛ داستان گروهی از نوجوانان بسیار با استعداد در دنیای فوتبال را نشان می دهد که به یک آکادمی فوتبال در مالزی پیوسته اند. در این باشگاه آنها با چالش های مختلفی روبرو می شوند. در این بین یک مربی دلسوز و آگاه سعی می کند تمام نوجوانانی که در این تیم هستند را با الگوی صحیح در کنار هم جمع کنند و مشکلات آنها را پدرانه حل کند تا یک خانواده را تشکیل دهند اما ...

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «تاریکی» به کارگردانی «سانجای لیلا بانسالی»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت 10:30 با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

در این فیلم با بازی آمیتاب باچان، رانی ماکرجی و شرناز پاتل خواهیم دید: خانواده مک نلی صاحب فرزندی استثنایی (نابینا و ناشنوا) می شوند. نام این کودک میشل است. خانواده مک نلی راه مناسبی برای تربیت میشل نمی‌یابند به همین دلیل از آقای ساهایی که معلم بچه‌های استثنایی است، تقاضای کمک می کنند. آقای ساهایی به خانه آنها می آید و به شیوه خود به تعلیم میشل می پردازد و ...

**************************************************

**** شبکه فراتر (4k)

فیلم سینمایی «سیکاریو» به کارگردانی «دنی ویلنو»، پنج شنبه 16 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیلی بلانت و بنیسیو دل تورو خواهید دید: یک مامور سازمان اف بی آی به نام کیت میسر که برای اجرای قانون مصمم به رعایت چارچوب های اخلاقی است، به یک گروه نیروهای ویژه مرزی می پیوندد که هدفش منهدم کردن یک باند کارتل خرید و فروش مواد مخدر و رئیس تبهکارشان می باشد. اما کیت پس از پیوستن به این گروه متوجه می شود که اعضای عملیات چندان پایبند به اصول رایج اخلاقی نیستند و برای مقابله با تبهکاران مکزیکی از خشونت بار ترین رفتارهای ممکن استفاده می کنند. تیم عملیات ویژه پلیس به روش های خارج از عرف پلیس مبادرت می ورزند و رفته رفته این سوء رفتارها منجر به کشف حقایقی در مورد پولشویی در حال انجام و ماهیت اصلی عملیات می گردد. ولی جنینگز رئیس پلیس با طرفداری از تیم عملیات بلافاصله کیت را از پیگیری بیشتر بازمی‌دارد. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «تلقین» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، جمعه 17 مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لئوناردو دی‌کاپریو، الن پیج و جوزف گوردون لویت آمده است: دام کاب یک دزد ماهر در استخراج اسرار ارزشمند مورد نیاز سازمان‌های جاسوسی و شرکت‌های تجاری است. توانایی او در این است که هنگامی که دیگران در خواب هستند و ذهنشان در آسیب‌پذیرترین وضعیت است، اسرار کلیدی آنان را از درون رویاهایشان ربوده و در دنیای بیرون از خواب، این اسرار را به خریداران متقاضی عرضه می‌کند. او یک گروه چیره‌دست از روان‌کاوان و معماران زبردست دارد که همراه او مخفیانه وارد خواب‌های دیگران شده و ...

