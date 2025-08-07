خبرگزاری کار ایران
روایتی از شکوه هنر ایرانی در عصر زندیه

روایتی از شکوه هنر ایرانی در عصر زندیه
کتاب «نگارینه هنر» با موضوع شکوه هنر ایرانی در عصر زندیه به قلم نادیا وکیل‌زاده و بهاره دادیار منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «نگارینه هنر»، اثر نادیا وکیل‌زاده و بهاره دادیار، از کارشناسان میراث فرهنگی کشور، با نگاهی متفاوت به سه رکن درخشان هنر ایرانی (نقاشی لاکی، خوشنویسی، و نگارگری گل و مرغ) منتشر شد. این اثر، نه‌فقط کتابی هنری، بلکه سفری بصری به دل تاریخ هنر ایران است، به‌ویژه در دوره‌ای کمتر گفته‌شده؛ یعنی عصر زندیه.

در دیباچه کتاب آمده است: «دوره زندیه، فصل کوتاه اما درخشان تاریخ ایران است؛ فصلی که چونان نگینی تابناک در میانه تلاطم‌های سیاسی پس از صفویه و پیش از قاجار می‌درخشد...»

در «نگارینه هنر»، نقاشی لاکی، خوشنویسی با خطوطی دل‌نواز و نگارگری گل و مرغ با نقوشی الهام‌گرفته از طبیعت ایرانی، در کنار هم قرار گرفته‌اند تا تصویری جامع از اوج لطافت و ظرافت هنر ایرانی در دوره‌های تاریخی ایران را ارائه دهند. این سه‌گانه هنری، نه‌تنها بازتابی از زیبایی‌شناسی آن دوران، بلکه روایتی بصری از هویت فرهنگی و هنری ایران در برهه‌ای کمتر روایت‌شده از تاریخ است.

در کنار پژوهش و نگارش اصیل فارسی، بخشی از مطالب کتاب هم شامل ترجمه‌هایی از منابع معتبر خارجی است که برای تکمیل نگاه تطبیقی و ایجاد ارتباط میان مخاطب امروز با میراث جهانی هنر ایرانی انجام گرفته است.

این کتاب تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش: چگونه هنر زندیه، این دوره‌ کوتاه اما درخشان، توانست چنین عظمت و لطافتی بیافریند؟ نویسندگان با زبانی نو کوشیده‌اند نشان دهند که زندیه، نه صرفاً دنباله‌رو صفویه، بلکه آفریننده‌ زبان و جلوه‌ای مستقل در هنر ایرانی بوده است.

کتاب «نگارینه هنر» در ۹۸ صفحه، توسط انتشارات نای و نی‌نوا در تابستان ۱۴۰۴ راهی بازار نشر شده است.

 

