روایتی از شکوه هنر ایرانی در عصر زندیه
کتاب «نگارینه هنر» با موضوع شکوه هنر ایرانی در عصر زندیه به قلم نادیا وکیلزاده و بهاره دادیار منتشر شد.
به گزارش ایلنا، کتاب «نگارینه هنر»، اثر نادیا وکیلزاده و بهاره دادیار، از کارشناسان میراث فرهنگی کشور، با نگاهی متفاوت به سه رکن درخشان هنر ایرانی (نقاشی لاکی، خوشنویسی، و نگارگری گل و مرغ) منتشر شد. این اثر، نهفقط کتابی هنری، بلکه سفری بصری به دل تاریخ هنر ایران است، بهویژه در دورهای کمتر گفتهشده؛ یعنی عصر زندیه.
در دیباچه کتاب آمده است: «دوره زندیه، فصل کوتاه اما درخشان تاریخ ایران است؛ فصلی که چونان نگینی تابناک در میانه تلاطمهای سیاسی پس از صفویه و پیش از قاجار میدرخشد...»
در «نگارینه هنر»، نقاشی لاکی، خوشنویسی با خطوطی دلنواز و نگارگری گل و مرغ با نقوشی الهامگرفته از طبیعت ایرانی، در کنار هم قرار گرفتهاند تا تصویری جامع از اوج لطافت و ظرافت هنر ایرانی در دورههای تاریخی ایران را ارائه دهند. این سهگانه هنری، نهتنها بازتابی از زیباییشناسی آن دوران، بلکه روایتی بصری از هویت فرهنگی و هنری ایران در برههای کمتر روایتشده از تاریخ است.
در کنار پژوهش و نگارش اصیل فارسی، بخشی از مطالب کتاب هم شامل ترجمههایی از منابع معتبر خارجی است که برای تکمیل نگاه تطبیقی و ایجاد ارتباط میان مخاطب امروز با میراث جهانی هنر ایرانی انجام گرفته است.
این کتاب تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش: چگونه هنر زندیه، این دوره کوتاه اما درخشان، توانست چنین عظمت و لطافتی بیافریند؟ نویسندگان با زبانی نو کوشیدهاند نشان دهند که زندیه، نه صرفاً دنبالهرو صفویه، بلکه آفریننده زبان و جلوهای مستقل در هنر ایرانی بوده است.
کتاب «نگارینه هنر» در ۹۸ صفحه، توسط انتشارات نای و نینوا در تابستان ۱۴۰۴ راهی بازار نشر شده است.