فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش منتشر شد

کد خبر : 1670873
فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، جشنواره، باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی تئاتر دانشجویان هنرهای نمایشی و دیگر دانشجویان علاقه‌مند از سایر رشته‌ها در راستای ایجاد پیوند میان‌رشته‌ای و شبکه‌سازی مؤثر برای خلق آثار با توجه به زیست بوم و فرهنگ اصیل ایرانی دومین دوره جشنواره نمایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به میزبانی واحد نجف‌آباد برگزار می‌کند. 

این جشنواره بر خلاقیت، پویایی و ایده‌های نو تأکید دارد و به منظور به ثمر نشستن تولیدات نمایشی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و ایجاد امکان ارائه این آثار، ستاد جشنواره، فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی را منتشر کرد. 

شرایط جشنواره: 

- آثار متقاضی در این بخش باید از تازه‌های تولید اعم از پایان‌نامه و دیگر آثار بوده و تا پیش از این، هیچ اجرای عمومی یا حضور در جشنواره‌های دیگر را نداشته باشند. بدیهی است در صورت اثبات، اثر در هر مرحله‌ای باشد حذف خواهد شد. 

- متقاضیِ شرکت‌کننده در هر بخش باید دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشد. 

- دانشجوی متقاضی، صرفاً می‌تواند در یکی از بخش‌های اجرایی جشنواره (صحنه‌ای یا خیابانی) به عنوان کارگردان حاضر باشد. 

- امکان ارائه اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی محدودیت ندارد. 

جشنواره دارای سه بخش رقابتی است: 

الف: بخش صحنه

ب: بخش خیابانی 

ج: نمایشنامه‌نویسی 

در دو بخش نخست تأکید و توجه بیشتر بر کارهای خلاق و ایده‌های اجراییِ نوین و تجربی تاکید دارد. 

پیش‌شرایط ثبت‌نام: 

دانشجویان متقاضی در هنگام ثبت‌نام، ملزمند موارد زیر را به دبیرخانه اعلام کنند: 

- گواهی اشتغال به تحصیل

- مجوز مکتوب نویسنده، مترجم یا ناشرِ اثر پیشنهادی که برای اجرا در نظر دارد. (بدیهی است بدون داشتن اصل این مدارک، امکان ارزیابی اثر برای متقاضی وجود ندارد.) 

- اولویت پذیرش با آثاری است که بر پایه‌ی نمایشنامه‌های ایرانی نوشته شده است. 

- انتخاب نمایشنامه‌های برگزیده سال پیش برای اجرا امتیاز ویژه دارد. (اسامی و فایل نمایشنامه‌های برگزیده بر روی سایت موجود می‌باشد) 

- پس از اعلام نتایج اولیه، هرگونه تغییر در شرایط درخواستی (نام نمایش، تعویض کارگردان، درخواست کارگردانی مشترک و…) تنها با هماهنگی و موافقت دبیرخانه امکانپذیر خواهد بود. 

- تکمیل و تأیید کاربرگ جشنواره به منزله آگاهی و پذیرش قوانین و رعایت تمامی مقررات جشنواره است. 

- تمامی آثار متقاضی، در صورت پذیرفته شدن در دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی باید ماهیت دانشجویی (از جنبه عوامل اجراییِ اصلی) خود را حفظ کنند. 

شیوه ارسال: متن نمایشنامه به همراه طرح اجرایی به پیوست رزومه کارگردان

جدول زمانبندی جشنواره: 

*مهلت ارسال متن به همراه رزومه کارگردان تا ۳۱ مرداد ماه

*اعلام فهرست متن‌های منتخب جهت بازبینی تا ۱۰ شهریور ماه

*مهلت ارسال فیلم بازبینی به دبیرخانه تا ۱۵ مهر ماه

*اعلام منتخبین نهایی برای اجرای جشنواره تا ۳۰ مهر ماه

*زمان برگزاری جشنواره نیمه اول آذر ماه

شیوه ارسال آثار: 

متن نمایشنامه، طرح اجرایی و رزومه کارگردان، از طریق یکی از دو روش زیر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود: 

۱. ثبت و بارگذاری در سامانه رسمی جشنواره: 

دانشجویان می‌توانند با مراجعه به نشانی زیر، فرم ثبت‌نام را تکمیل و مدارک خود را بارگذاری نمایند: 

https://eas.iau.ir/fa/form/30/

۲. ارسال آثار و مدارک از طریق پیام‌رسان تلگرام: 

دانشجویان می‌توانند فایل نمایشنامه، طرح اجرایی و رزومه کارگردان را از طریق تلگرام به آیدی زیر ارسال کنند:

unifestivalart@

یا از طریق تلگرام به شماره

+۹.۹۰۳ ۳۱.۳۷۸۹

برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۲۱۷۳۶۸۱۶۸۹ تماس بگیرید. 

(فایل فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی ضمیمه خبر شده است.)

انتهای پیام/
