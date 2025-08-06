فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش منتشر شد

به گزارش ایلنا، جشنواره، باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی تئاتر دانشجویان هنرهای نمایشی و دیگر دانشجویان علاقه‌مند از سایر رشته‌ها در راستای ایجاد پیوند میان‌رشته‌ای و شبکه‌سازی مؤثر برای خلق آثار با توجه به زیست بوم و فرهنگ اصیل ایرانی دومین دوره جشنواره نمایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به میزبانی واحد نجف‌آباد برگزار می‌کند.

این جشنواره بر خلاقیت، پویایی و ایده‌های نو تأکید دارد و به منظور به ثمر نشستن تولیدات نمایشی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و ایجاد امکان ارائه این آثار، ستاد جشنواره، فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی را منتشر کرد.

شرایط جشنواره:

- آثار متقاضی در این بخش باید از تازه‌های تولید اعم از پایان‌نامه و دیگر آثار بوده و تا پیش از این، هیچ اجرای عمومی یا حضور در جشنواره‌های دیگر را نداشته باشند. بدیهی است در صورت اثبات، اثر در هر مرحله‌ای باشد حذف خواهد شد.

- متقاضیِ شرکت‌کننده در هر بخش باید دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

- دانشجوی متقاضی، صرفاً می‌تواند در یکی از بخش‌های اجرایی جشنواره (صحنه‌ای یا خیابانی) به عنوان کارگردان حاضر باشد.

- امکان ارائه اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی محدودیت ندارد.

جشنواره دارای سه بخش رقابتی است:

الف: بخش صحنه

ب: بخش خیابانی

ج: نمایشنامه‌نویسی

در دو بخش نخست تأکید و توجه بیشتر بر کارهای خلاق و ایده‌های اجراییِ نوین و تجربی تاکید دارد.

پیش‌شرایط ثبت‌نام:

دانشجویان متقاضی در هنگام ثبت‌نام، ملزمند موارد زیر را به دبیرخانه اعلام کنند:

- گواهی اشتغال به تحصیل

- مجوز مکتوب نویسنده، مترجم یا ناشرِ اثر پیشنهادی که برای اجرا در نظر دارد. (بدیهی است بدون داشتن اصل این مدارک، امکان ارزیابی اثر برای متقاضی وجود ندارد.)

- اولویت پذیرش با آثاری است که بر پایه‌ی نمایشنامه‌های ایرانی نوشته شده است.

- انتخاب نمایشنامه‌های برگزیده سال پیش برای اجرا امتیاز ویژه دارد. (اسامی و فایل نمایشنامه‌های برگزیده بر روی سایت موجود می‌باشد)

- پس از اعلام نتایج اولیه، هرگونه تغییر در شرایط درخواستی (نام نمایش، تعویض کارگردان، درخواست کارگردانی مشترک و…) تنها با هماهنگی و موافقت دبیرخانه امکانپذیر خواهد بود.

- تکمیل و تأیید کاربرگ جشنواره به منزله آگاهی و پذیرش قوانین و رعایت تمامی مقررات جشنواره است.

- تمامی آثار متقاضی، در صورت پذیرفته شدن در دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی باید ماهیت دانشجویی (از جنبه عوامل اجراییِ اصلی) خود را حفظ کنند.

شیوه ارسال: متن نمایشنامه به همراه طرح اجرایی به پیوست رزومه کارگردان

جدول زمانبندی جشنواره:

*مهلت ارسال متن به همراه رزومه کارگردان تا ۳۱ مرداد ماه

*اعلام فهرست متن‌های منتخب جهت بازبینی تا ۱۰ شهریور ماه

*مهلت ارسال فیلم بازبینی به دبیرخانه تا ۱۵ مهر ماه

*اعلام منتخبین نهایی برای اجرای جشنواره تا ۳۰ مهر ماه

*زمان برگزاری جشنواره نیمه اول آذر ماه

شیوه ارسال آثار:

متن نمایشنامه، طرح اجرایی و رزومه کارگردان، از طریق یکی از دو روش زیر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود:

۱. ثبت و بارگذاری در سامانه رسمی جشنواره:

دانشجویان می‌توانند با مراجعه به نشانی زیر، فرم ثبت‌نام را تکمیل و مدارک خود را بارگذاری نمایند:

https://eas.iau.ir/fa/form/30/

۲. ارسال آثار و مدارک از طریق پیام‌رسان تلگرام:

دانشجویان می‌توانند فایل نمایشنامه، طرح اجرایی و رزومه کارگردان را از طریق تلگرام به آیدی زیر ارسال کنند:

unifestivalart@

یا از طریق تلگرام به شماره

+۹.۹۰۳ ۳۱.۳۷۸۹

برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۲۱۷۳۶۸۱۶۸۹ تماس بگیرید.

(فایل فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری نمایش دانشگاه آزاد اسلامی ضمیمه خبر شده است.)

انتهای پیام/