خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داوری مرحله اول هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد

داوری مرحله اول هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد
کد خبر : 1670864
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله نخست داوری آثار شرکت‌کنندگان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بررسی ١۶٣٣ اثر آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان و دریافت ١۶٣٣ اثر، امروز چهارشنبه ١۵ مردادماه بررسی و ارزیابی اولیه آثار توسط هیئت‌های انتخاب، با حضور استادان موسیقی کشور آغاز شد.

در این دوره ٣۵١ اثر در بخش موسیقی کلاسیک؛ ٨٣٣ اثر در بخش موسیقی دستگاهی، حفظ ردیف و آهنگسازی و ۴۴٩ اثر در بخش موسیقی نواحی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره، همراه با اطلاعات تکمیلی، پس از پایان داوری‌ها در تمامی بخش‌ها از طریق سایت انجمن موسیقی ایران (www.nay.ir) اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است، اسامی مقام‌آورندگان در بخش‌های آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویُلُن ایرانی به‌دلیل تک‌مرحله‌ای‌بودن در روز اختتامیه در تالار وحدت و سپس در سایت انجمن موسیقی ایرانی اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان و مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و حمایت دفتر موسیقیِ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور