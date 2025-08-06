داوری مرحله اول هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان و دریافت ١۶٣٣ اثر، امروز چهارشنبه ١۵ مردادماه بررسی و ارزیابی اولیه آثار توسط هیئت‌های انتخاب، با حضور استادان موسیقی کشور آغاز شد.

در این دوره ٣۵١ اثر در بخش موسیقی کلاسیک؛ ٨٣٣ اثر در بخش موسیقی دستگاهی، حفظ ردیف و آهنگسازی و ۴۴٩ اثر در بخش موسیقی نواحی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره، همراه با اطلاعات تکمیلی، پس از پایان داوری‌ها در تمامی بخش‌ها از طریق سایت انجمن موسیقی ایران (www.nay.ir) اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است، اسامی مقام‌آورندگان در بخش‌های آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویُلُن ایرانی به‌دلیل تک‌مرحله‌ای‌بودن در روز اختتامیه در تالار وحدت و سپس در سایت انجمن موسیقی ایرانی اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان و مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و حمایت دفتر موسیقیِ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

