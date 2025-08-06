به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه «او صدای تن هاست» با نمایش آثار عکس و ویدیوآرت شقایق سعیدی جمعه ۱۷ مرداد در گالری شیدایی افتتاح می‌شود و میزبان اهالی فرهنگ و هنر خواهد بود

این نمایشگاه شامل حدود ۲۶ اثر عکاسی و یک ویدیوآرت است.

سعیدی هنرمند نقاش و عکاسی است که چیستی امر «من» و امر «خود» را سال‌هاست از پس مضمون مورد علاقه اش، پرتره، واکاوی می‌کند. او پرتره را پیچیده‌ترین امر موجود در جهان می‌پندارد و به واسطه جغرافیای زیستش و بازدید از گالری ملی پرتره در لندن، بررسی مقالات و مطالعه پرتره نگاری غرب، چه از منظر فرم و چه معنا، دریافت که آنچه پرتره خوانده می‌شود تنها نگارش و انعکاس چهره نیست بلکه می‌توان آن را به کل بدن انسان تعمیم معنایی داد. در ادامه وی به بررسی تاریخ پرتره نگاری در ایران نیز سوق داده شد. بدیهی است که در این مسیر با آثار نویسندگانی چون مهدی ضرغامی، الن لنگر و موریس مرلو پونتی آشنا شد که سرمنشا پیدایش سوالاتی بی‌شماری در ذهن هنرمند شدند.

در استیتمنت این نمایشگاه به قلم هنرمند آمده است: «سرزمین سکوت جایی است که بدن با هر نفس نجواگر لحظه‌ها می‌شود؛ بدن مظهر حضور است و جاده زندگی، امتداد آن. در بستر این سکوت و تنهایی بدن به زبان بی‌کلامی بدل می‌گردد که روایتگر تجربه زیسته جسمی است؛ آگاه به وجود خود. با هر آسیب، گسست یا شکست، ظهور درد دعوتی است برای شنیدن نجوای خاموش زوایای عمیق این تن هوشیار»

این سومین همکاری شقایق سعیدی در قالب نمایشگاه انفرادی با گالری شیدایی است.

نمایشگاه «او صدای تن هاست» روز جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۴ تا ۸ عصر در گالری شیدایی گشایش خواهد یافت. علاقه مندان برای تماشای این نمایشگاه می‌توانند تا روز جمعه ۳۱ مرداد به گالری شیدایی به نشانی میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، روبه‌روی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد ۱ مراجعه کنند.

گالری شیدایی شنبه‌ها تعطیل است و در باقی روزها از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۳۰ پذیرای دوستداران هنر است. جمعه ۳۱ مرداد ماه اختتامیه نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

